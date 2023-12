Zagadkowe zakłócenia GPS dotknęły także Polskę

Operacje lotnicze nad Polską są bezpieczne - zapewnił w środę rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Tomasz Modrzejewski. Zakłócenia GPS nad Polską występują od 25 grudnia. Sprawa dotyczy również innych państw, w tym południowej Szwecji i zachodniej granicy Niemiec

„Zakłócenia (GPS - PAP) występują od 25.12, został w tej sprawie wydany stosowny komunikat NOTAM (załącznik). PAŻP zapewnia wszelkie usługi nawigacyjne zgodnie z potrzebami załóg statków powietrznych w oparciu o własne systemy i infrastrukturę radarową tam, gdzie jest to konieczne, więc operacje lotnicze nad Polską są bezpieczne. Wiedza na temat przyczyn tych zakłóceń leży po stornie operatora systemu GPS. ” - przekazał rzecznik.

»» O przyczynach problemów z GPW czytaj też na portalu stefczyk.info:

Potężne zakłócenia sygnału GPS nad sporym obszarem Polski! Celowe działanie?

Trwa dyskusja ekspertów, co do przyczyny zakłóceń. Wyklucza się raczej czynnik naturalny, czyli np. burzę słoneczną burzą. Ze względu na obszar zakłóceń sugeruje się celowe działań ze strony Rosji lub ćwiczenia NATO. Ten drugi scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, bo przepisy międzynarodowe ostro zakazują zakłócania sygnału GPS w krajach, gdzie nie toczący się wojna i jest to karalne.

»» O problemach transportowych na lądzie czytaj też tutaj:

Jest coraz gorzej, ciężarówki stoją 88 godzin w korku

Najbardziej oblężony tunel w Polsce

Jak wskazał rzecznik, w sprawie zakłóceń GPS wydany został komunikat NOTAM.

Na stronie PAŻP podano, że NOTAM to wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

Defence24.pl, PAP, sek