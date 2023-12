Można otrzymać 822,25 zł. Od 1 stycznia rusza nabór

Prezydent Andrzej Duda podpisał w grudniu 2023 roku nowelizację ustawy o wsparciu odbiorców energii. Reaktywował tym samym znany już nam dodatek osłonowy.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku można złożyć wniosek o dodatek osłonowy, który wynosi od 228,8 zł do 822,25 zł. Pieniądze będą wypłacane do końca czerwca 2024 roku.

Warunki otrzymania dodatku:

Zgodnie z nowymi przepisami, najwyższą kwotę, czyli 822,25 zł, mogą otrzymać gospodarstwa domowe, w których mieszka minimum 6 osób, a najmniej otrzymają gospodarstwa jednoosobowe, które mogą liczyć na 228,80 zł dodatku. Tak przedstawiają się wartościowo kwoty otrzymywanych dodatków:

• 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (w 2022 r. i 2023 r. było 400 zł);

• 343,20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 600 zł);

• 486,20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 850 zł);

• 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1150 zł)

1) Kryterium dochodowe

W 2024 roku dodatek osłonowy ma wynosić połowę kwoty udzielanej w 2022 r. Nowa regulacja obejmuje również limity dochodowe, wynoszące odpowiednio 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

2) Złożenie wniosku

Procedura składania wniosku o dodatek osłonowy rozpoczyna się 1 stycznia 2024 roku. Obywatele będą mieli dwie opcje - tradycyjną wizytę w MOPS lub GOPS, gdzie będą mogli złożyć papierowy wniosek, lub elektroniczną drogę poprzez portal ePUAP. W obu przypadkach konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel w celu wygenerowania podpisu elektronicznego. Ostateczny termin składania wniosków upływa z końcem kwietnia 2024 roku.

Mniej za nowych rządów

Zgodnie z informacjami serwisu infor.pl, decyzja o przyznaniu dodatku osłonowego została podjęta 16 grudnia 2023 roku. Warunki przyznania dopłaty obejmują obliczenia oparte na wartości dodatku z 2022 roku i kwocie waloryzacji wskaźnikiem 14,4 proc., podzielonej przez 2. To podejście wynika z wysokości dodatku równego połowie jego wartości sprzed roku.

To ważne wsparcie finansowe dla odbiorców energii, dlatego warto już teraz zacząć planować proces składania wniosków, tym bardziej że pieniądze można wydać na co się chce.

Wzór wniosku

jb