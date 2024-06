KSeF, czyli obowiązkowe e-faktury. Od kiedy?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przesuwającą termin obowiązkowego e-fakturowania na 1 lutego 2026 r. - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta.

Nowelizacja ta zmienia termin wdrożenia obowiązku wystawiania przez podatników podatku od towarów i usług faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Obowiązek ten będzie dotyczył największych firm, których obroty przekraczają 200 mln zł.

Pozostałe firmy będą musiały wdrożyć KSeF dwa miesiące później.

Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF ma pozwolić na lepsze przygotowanie podatników do obowiązkowego e-fakturowania, wprowadzonego ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało uruchomienie w tym celu cyklu praktycznych szkoleń dotyczących korzystania z darmowego oprogramowania, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy oraz ma zapewnić dodatkowe wsparcie w postaci uruchamianej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.

Rząd, zgłaszając projekt, tłumaczył, że zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur - przekonywało Ministerstwo Finansów.

pap, jb