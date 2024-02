Prawie 140 tys. na remont domu. "Czyste powietrze"

W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać nawet 136 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania na remont domu jednorodzinnego. Jakie warunki trzeba spełnić?

Projekt ten nie tylko pozwala na kompleksową termomodernizację, ale także wymianę przestarzałych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Kluczowym warunkiem jest jednak dochód, a korzystać mogą wszyscy, którzy spełnią kryteria dotacyjne.

Na oficjalnej stronie programu czystepowietrze.gov czytamy, że dostępne kwoty sięgają nawet 136,2 tys. zł, umożliwiając „kompleksową termomodernizację oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy” - podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Warunki uczestnictwa i różnice dochodowe

Wnioskodawcy muszą spełniać kryteria dochodowe, z rocznymi dochodami nie przekraczającymi 135 tys. zł. Dofinansowanie w podstawowym poziomie wynosi od 41 tys. zł do 66 tys. zł. Przy wyższym dofinansowaniu próg dochodowy to 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, umożliwiając dotacje od 47 tys. zł do aż 99 tys. zł.

Najwyższe dotacje, sięgające od 79 tys. zł do 136,2 tys. zł, przysługują tym, których dochody nie przekraczają 1090 zł i 1526 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i jednoosobowym.

Cele dofinansowania w programie

Program umożliwia przeznaczenie dotacji na różne cele, takie jak wymiana źródeł ciepła, modernizacja instalacji grzewczej, ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi, zakup rekuperacji czy instalacji fotowoltaicznej. Jednak dofinansowanie obejmuje jedynie właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Procedury i warunki dodatkowe

Wnioskujący muszą przedstawić zaświadczenie o dochodach z GOPS lub MOPS i przeprowadzić audyt energetyczny budynku, jeśli jeszcze nie został przeprowadzony. Program oferuje nawet dofinansowanie na audyt w wysokości 1,2 tys. zł.

Od 2023 roku uczestnicy mogą ubiegać się o prefinansowanie, które pozwala na otrzymanie połowy przyznanej dotacji przed rozpoczęciem remontu, a drugiej po zakończeniu inwestycji, przy 18-miesięcznym okresie na przeprowadzenie termomodernizacji.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeznaczenie pozyskanych środków

Pieniądze możemy otrzymać na :

• wymianę kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,

• modernizację instalacji grzewczej,

• ocieplenie budynku,

• wymianę okien i drzwi,

• zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

• montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Program „Czyste Powietrze ruszył w 2018 roku

Program „Czyste Powietrze” zyskał popularność od 2018 roku, dotując remonty termomodernizacyjne w 700 tys. domach w Polsce. Rewolucja w termomodernizacji domów staje się faktem, a dotacje do 136 tys. zł pozwalają na realne zmiany i poprawę efektywności energetycznej polskich domów.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraiński cukier zasypie Polskę. Decyzja UE

jb