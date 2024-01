Nowatorskie leczenie dla osób po przebytym udarze mózgu?

Dotychczas, obecnie leczenie pacjentów po przebytym udarze mózgu opiera się na 3 podstawowych filarach – wsparcia logopedycznego (dochodzi do utraty lub znacznego ograniczenia mowy i jej artykulacji), rehabilitacyjnego i fizjoterapeutycznego (upośledzona motoryka psychoruchowa) oraz społecznego (zatracenie podstawowych umiejętności życia codziennego). Proces ten jest niezwykle trudny i czasochłonny. Nie zawsze jest on także całkowicie skuteczny.

Dlatego zespół uczonych Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej stworzył trzy aplikacje w formie gier, które, wykorzystywać mają wirtualną rzeczywistość, uzupełniać i wspomagać tradycyjną rehabilitacje po udarze lub częściowo ją zastąpić. Pierwsze testy z udziałem pacjentów wypadły pomyślnie.

Naukowcy stanowczo podkreślają w komunikacie wydanym przez administracje uczelni, rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu, którzy cierpią na syndrom zaniedbywania stronnego - braku świadomości istnienia strony porażonej i braku reakcji na bodźce z tej strony oraz z niedowładem kończyny górnej jest długim i żmudnym procesem. Warunkiem skuteczniej rehabilitacji jest również duże zaangażowanie dwóch stron – pracownika ochrony zdrowia oraz pacjenta. Jak jednak uczy rzeczywistość, nie zawsze jest tak jak by się chciało.

Z tego względu spróbowano podjeść do tematu od innej strony, za pomocą wirtualnej rzeczywistości.

Opracowane gry umożliwiają rehabilitację osób po udarze mózgu. Dwie przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów z syndromem zaniku jednostronnego i niedowładami, a trzecia dla osób z niedowładami dłoni – mówi mgr inż. Katarzyna Matys-Popielska, pomysłodawczyni projektu.

Tacy pacjenci nie dostrzegają przynajmniej płowy otaczającej ich przestrzeni. Typowe ćwiczenie dla takich osób wykonywane z rehabilitantem polegają na szukaniu na stoliku przedmiotów, takich jak korki od butelek i następnym chwytaniem ich oraz przenoszenie do koszyka trzymanego przez rehabilitantów po przeciwnej, nieaktywnej stronie ciała.

W jednej z naszych aplikacji takie zadanie jest odtworzone w świecie wirtualnym. Pacjent przenosi jabłko z niepomijanej strony na białe pole znajdujące się w obszarze pomijanym. Rehabilitacja odbywa się bez czynnego udziału fizjoterapeuty, gdyż po każdym prawidłowo wykonanym ruchu jabłko ponownie pojawia się, a pacjent kontynuuje ćwiczenie – wyjaśnia mgr inż. Krzysztof Popielski.

Wedle pomysłodawców, opracowana przez nich aplikacja zawiera zestaw różnych, powtarzających się ćwiczeń. Aktualnie monitorowanie tych zadań zależy do obowiązków rehabilitantów.

Kolejną zaletą jest angażujące, ciekawe środowisko ćwiczeń, co często powoduje wydłużenie czasu rehabilitacji. Dodatkowo elementy dźwiękowe, wyświetlane statystyki oraz animacje zwiększają stopień zaangażowania pacjenta w ćwiczenia – tłumaczy kierująca projektem dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz.

Dotychczas aplikacje testowało 25 pacjentów w przedziale wiekowym 45-85 lat, leczących się w jednej z klinik rehabilitacyjnych w Warszawie. Jak podają placówki objęte projektem, pacjenci byli bardzo zadowoleni z możliwości rehabilitacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i podkreślali, że jest to jej świetne urozmaicenie, które zachęca do ćwiczeń. Szczególnym uznaniem cieszyły się bajkowe otoczenie i uspokajająca muzyka. Projekt „Gra wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji osób z niedowładami i syndromem pomijania” realizowany jest od grudnia 2022 r. Do kwietnia 2024 r. Przez zespół z Wydziału Mechatroniki. Projekt został sfinansowany ze środków własnych Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki PW oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Filip Siódmiak