Sześć plastrów pomidora na dobę czyni cuda

Do tego, że pomidory są zdrowe i warto regularnie włączać je do diety nie trzeba nikogo przekonywać. Wykazują one bardzo silne działanie wspierające pracę układu sercowo-naczyniowego. Bogate są w wiele witamin oraz składników mineralnych, wśród których najważniejszy jest potas. To właśnie on wraz innym pierwiastkiem – sodem, wpływa na regulacje ciśnienia osmotycznego krwi, poprzez tak zwaną pompę sodowo-potasową.

Najnowsze wyniki badań hiszpańskich naukowców potwierdzają, że wcale nie potrzeba ich spożywać aż w tak dużych ilościach jak dotychczas sądzono. Przekonajcie się ile.

Jak wyglądało badanie?

W badaniach przeprowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu w Barcelonie wzięło udział ponad 7 tysięcy osób między 55 a 80 rokiem życia. Ponad 82 procent z nich zmagało się z nadciśnieniem tętniczym.

Ochotników podzielono na trzy grupy. Kryterium doboru do poszczególnej grupy był wynik ciśnienia krwi. Na tej podstawie wyróżniono następujące kryteria:

Pierwszego stopnia (ciśnienie skurczowe krwi w granicach 140–159 mmHg i rozkurczowe 90–99 mmHg) Drugiego stopnia (ciśnienie skurczowe krwi od 160 do 179 mmHg i rozkurczowe od 100 do 109 mmHg) Trzeciego stopnia (ciśnienie skurczowe 180 mmHg bądź wyższe i rozkurczowe 110 mmHg lub więcej)

Pierwszą rzeczą, o którą poproszono badanych było wypełnienie ankiety oceniającej ich tygodniowe spożycie pomidorów. Cały eksperyment trwał trzy lata, podczas to których co jakiś czas monitorowano ich nawyki żywieniowe związane ze spożyciem pomidorów oraz wartość ciśnienia krwi.

114 gramów pomidorów na dobę

Okazało się, że osoby, które jadły około 114 gramów warzywa dziennie, czyli sześć plasterków o grubości pół centymetra lub więcej odniosły najbardziej wymierne korzyści. W grupie o najwyższej odnotowanym poziomie spożycia pomidorów, ryzyko rozwinięcia nadciśnienia tętniczego było mniejsze aż o 36 proc. w porównaniu do grupy z najniższym poziomem (43 gramy dziennie). Zaobserwowano także spadek ciśnienia tętniczego, przy czym był on istotny tylko wśród osób z nadciśnieniem typu pierwszego.

Sześć plasterków pomidora na dzień znacząco zmniejsza ryzyko nadciśnienia / autor: Pixabay

„Fakt, że u pacjentów z nadciśnieniem drugiego oraz trzeciego stopnia nie odnotowano znaczącego spadku wartości ciśnienia tętniczego wiąże się najprawdopodobniej z wiekiem osób badanych. Większość ochotników już na początku badania miała długotrwałe nadciśnienie. Zaobserwowano u nich również wysokie czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, które utrudniają osiągnięcie znaczących zmian” – podkreślają autorzy analiz.

Filip Siódmiak