Hiszpania. Ponad 8 mln osób bez środków na ogrzewanie

Już ponad 8 mln mieszkańców 48-milionowej Hiszpanii skarży się na brak środków na ogrzewanie domów w związku z kryzysem energetycznym. Ich sytuację ułatwia jednak wyjątkowo ciepła zima.

Z danych hiszpańskich zakładów energetycznych wynika, że w 2023 r. problemy z terminowym regulowaniem opłaty za zużywaną energię miało ponad 4,4 mln osób.

Niepokojące zjawisko potwierdza najnowszy raport madryckiego Uniwersytetu Comillas, zgodnie z którym jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie dało się zauważyć rosnące grono osób deklarujących swoje “ubóstwo energetyczne”.

Osób, które nie mogą utrzymać w swoim lokum właściwej temperatury jest dziś o 1 mln więcej wobec 2021 r., zaś w porównaniu z 2020 r. aż 3 mln więcej - wynika z szacunków uczelni.

Ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych w Hiszpanii nie poprawi nowy program antykryzysowy zatwierdzony przez rząd w środę. Wprawdzie w pierwszej połowie 2024 r. utrzymane zostaną przepisy o niższym podatku VAT, szczególnie dla biedniejszych gospodarstw domowych, ale później wzrośnie on z 5 proc. do 10 proc.

Na tym nie koniec podwyżek w hiszpańskiej energetyce. Od 2025 r. spodziewane jest podniesienie podatku VAT na energię elektryczną i gaz ziemny do 21 proc.

Na razie nie zalegam z opłatami za energię. Mam jednak wątpliwości czy podołam ogrzać moje mieszkanie w okresie zimowym i czy starczy mi środków na używanie klimatyzacji latem - powiedziała PAP pochodząca z okolic Caceres, na zachodzie Hiszpanii seniorka Maria Azevedo.

Problemy z ogrzewaniem domów odczuwają szczególnie młodzi. Kłopoty tego typu ma w swoim wynajmowanym lokum 24-letni absolwent Politechniki w Kartagenie, na południowym wschodzie Hiszpanii Rodrigo Silva. “W mojej grupie wiekowej problemem jest nie tylko znalezienie środków na ogrzanie mieszkania, ale przede wszystkim na jego wynajem. Główny kłopot stanowi bowiem fakt, że młodzi ludzie mają na tutejszym rynku pracy ogromne trudności” - powiedział Silva.

Przypomniał, że o ile bezrobocie wynosi w Hiszpanii 12 proc., to wśród młodzieży poniżej 25 roku życia sięga ono poziomu 28 proc.

Silva zauważył, że zdesperowanym rosnącymi cenami energii Hiszpanom z pomocą przyszła w tym sezonie grzewczym pogoda, przynosząc najcieplejszą od niepamiętnych lat aurę.

W wielu miejscach Hiszpanii temperatura utrzymuje się powyżej 20 st. Celsjusza, a w połowie grudnia słupek rtęci sięgnął w Andaluzji, na południu kraju, prawie 30 st. C.

Według Hiszpańskiej Państwowej Agencji Meteorologicznej (AEMET), najwyższą dotychczas zimową temperaturę odnotowano 12 grudnia w prowincji Malaga - 29,9 st. C.

Meteorolodzy przewidują, że temperatury przekraczające 20 st. C utrzymają się w Hiszpanii co najmniej do końca pierwszego tygodnia stycznia 2024 r.

CZYTAJ TAKŻE: Dodatkowe pieniądze. Nie tylko dla tych, którzy ukończyli 75 lat

CZYTAJ TAKŻE: Od 700 zł do 3500 zł. Nowe świadczenie od państwa

pap, jb