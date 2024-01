Ceny paliw w Polsce poniżej średniej europejskiej

Średnia cena benzyny E95 w całym ubiegłym roku była o 2 proc. niższa niż rok wcześniej, a średnia cena oleju napędowego (ON) była niższa o 8,1 proc. -wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Jak podaje Organizacja, średnia cena detaliczna benzyny E95 w okresie 12 miesięcy 2023 r. wyniosła 6,51 zł za litr, a dla porównania rok wcześniej wynosiła 6,64 zł za litr. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła w opisywanym czasie wartość 6,61 zł za litr, a rok wcześniej było to 7,19 zł za litr.

W przypadku autogazu to w minionym roku średnia cena tego paliwa wyniosła 3,01 zł/litr i była niższa o 7,1 proc. w porównaniu do 2022 r. kiedy to wynosiła 3,24 zł/litr.

POPiHN poinformował, że na koniec grudnia 2023 r. cena detaliczna benzyny E95 w Polsce stanowiła 92 proc. ceny w UE. I tak za 1 000 litrów tego paliwa w Polsce trzeba było zapłacić średnio 1 444,3 euro, a w UE kwota ta wyniosła średnio 1 575,7 euro za 1 000 litrów.

Jeśli chodzi o olej napędowy (ON), to w Polsce 1 000 litrów kosztował na koniec grudnia minionego roku średnio 1 492,7 euro, a średnia cena europejska wynosiła 1 594,7 euro. Oznacza to, że cena w Polsce do średniej ceny europejskiej wyniosła 94 proc.

