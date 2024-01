Hennig-Kloska: Dyrektor Lasów Państwowych odwołany

We wtorek został odwołany dotychczasowy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica - poinformowała na platformie X Minister Klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

We wtorek został odwołany został odwołany dotychczasowy Dyrektor Generalny LP Józef Kubica - poinformowała na platformie X Minister Klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Napisała również, że w poniedziałek zostały wstrzymane i ograniczone wycinki w pierwszych 10 lokalizacjach.

Premier dodał, że oczekiwania wobec nowego szefostwa LP związane są przede wszystkim z „wielką potrzebą społecznej autentycznej kontroli, co dzieje się z naszymi lasami”.

Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko do Lasów Państwowych, ale do polskich lasów - mówił szef rządu.