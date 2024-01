Gigantyczna kara za zmowę cenową

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wymierzył ponad 37 mln zł kary dla firmy Dahua Technology Poland i jej dystrybutorów za tzw. zmowę cenową. Okazało się bowiem, że spółka ta zawarła z dystrybutorami swoich produktów porozumienie, które ograniczało konkurencję. Prezes UOKiK nałożył kary na: Alpol, Alkam Security, Eltrox (dawniej: E-commerce Partners), Delta - Opti oraz Techglobal. Za niedozwolone ustalenia bezpośrednio odpowiedzialnych było siedmiu menadżerów (dwóch z Dahua Technology Poland, Alpol i Eltrox oraz jeden z Alkam Security).

„Przedsiębiorcy ustalali ceny sprzedaży produktów oraz podzielili między sobą rynek poprzez przyporządkowanie klientów do określonych podmiotów. To oznaczało, że konsumenci, firmy czy instytucje zostały pozbawione możliwości zakupu sprzętu do elektronicznego monitoringu taniej niż po odgórnie ustalonych stawkach. Tracili również możliwość zakupu od przedsiębiorców, którzy mogli zaoferować lepszą ofertę” – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Dahua Technology Poland (Dahua) jest wyłącznym importerem i dystrybutorem marki Dahua - znanego światowego producenta sprzętu do elektronicznego monitoringu (m.in. kamer IP i HDCVI, rejestratorów, wideodomofonów czy stacji bramowych i portierskich). Spółka sprzedaje te produkty swoim dystrybutorom, którzy sprzedają te produkty w sklepach w sklepach stacjonarnych oraz w internecie.

Zmowa cenowa

Postępowanie Urzędu wykazało, że Dahua Technology Poland od początku działalności (od 2016 r.) wpływała na politykę cenową dystrybutorów. Spółka ustalała bowiem minimalne ceny i wysyłała kontrahentom cenniki. Nie mogli oni sprzedawać tych produktów poniżej tych cen, do tego firma informowała o maksymalnych wysokościach rabatów, jakie mogą stosować. Ponadto, narzucała dystrybutorom sztywne ceny, ustalając wysokości stawek w ramach organizowanych przez siebie promocji. Spółka zwracała się także do dystrybutorów o stosowanie przez ich partnerów handlowych ustalonych cen. A i sami dystrybutorzy zwracali się do spółki z prośbą o interwencję, jeśli któryś z nich nie stosował się do ustalonych cen.

Podział rynku

Kolejną praktyką ograniczającą konkurencję był podział rynku. W przypadku transakcji na dużą kwotę (np. instalacja produktów), Dahua przyznawała pierwszemu dystrybutorowi, który zgłosił taką transakcję, wyższy rabat, a także tzw. ochronę projektową. Tym samym inny dystrybutor nie mógł zaoferować temu samemu klientowi, w ramach podobnej transakcji,, konkurencyjnej ceny.

UOKiK nałożył kary finansowe na spółki oraz osoby nimi zarządzające w wysokości 37 015 616,96 zł.

Kary nałożone na spółki:

• Dahua Technology Poland - 22 191 472,31 zł

• Alkam Security z Jabłonnej- 1 750 168,85 zł

• „Alpol” z Katowic - 1 880 340,62 zł

• Eltrox z Częstochowy - 6 716 275,63 zł

• Delta - Opti Monika Matysiak z Poznania - 2 746 100,63 zł

• TECHGLOBAL Marcin Gradzewicz (wspólnik spółki cywilnej) z Gdańska - 496 066,96 zł

• TECHGLOBAL Michał Gałęzowski (wspólnik spółki cywilnej) z Gdańska - 496 066,97 zł

Decyzja ta nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu. Urząd może wymierzyć maksymalną karę za taki czyn w wysokości 10 proc. obrotu dla przedsiębiorcy oraz 2 mln zł dla menadżerów.

