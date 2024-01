AstraZeneca przed sądem. “Odszkodowanie może być gigantyczne”

Jest możliwe, że mamy do czynienia z brutalną walką na rynku koncernów medycznych z użyciem dezinformacji. Wiele wskazuje na to, że prowadzone są działania dyskredytujące jednego z producentów - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do decyzji części państw o wycofaniu się ze stosowania szczepionki AstraZeneca