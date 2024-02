Producenci mebli będą zwalniać. Pracę straci wiele osób

Produkcja sprzedana polskich firm meblarskich w 2023 r. spadła o 6 proc. do 64 mld zł - poinformowała w piątek Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Zaznaczyła, że według wstępnych szacunków zatrudnienie w branży w 2024 r. spadnie o kolejne 5 tys. etatów.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM) poinformowała, że 2023 r. był rokiem spadków wyników i redukcji zatrudnienia w polskiej branży meblarskiej.

Wartość produkcji sprzedanej polskich firm meblarskich w 2023 r. wyniosła 64 mld zł, co oznacza spadek o 6 proc. w stosunku do roku 2022 - poinformowała OIGPM, podkreślając, że mniejsze ilości zamówień oraz rosnące koszty produkcji zaczęły zagrażać rentowności przedsiębiorstw.

Aby ratować zakłady oraz dostosować się do zmniejszonej ilości zamówień, firmy meblarskie zostały zmuszone do redukcji zatrudnienia. Od kwietnia 2022 do grudnia 2023 w branży meblarskiej zniknęło 18 tys. etatów - podała izba.