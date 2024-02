Warszawski parkiet pod presją kapitału zagranicznego

Zachodnie fundusze przyjęły strategię zakupu akcji na GPW w miesięcznych odstępach, co powoduje skokowe, euforyczne wzrosty – a następnie prowadzi do trwającej kilka tygodni stagnacji na krajowej giełdzie papierów wartościowych.

Jak podkreśla Michał Szukalski, analityk Q Value, w ostatnim czasie polska giełda znalazła się w niechlubnej czołówce najsłabszych rynków – choć jednocześnie mogliśmy w tym samym czasie zaobserwować zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na europejskich parkietach dosyć dobre zachowanie indeksów.

-Ciekawych konkluzji dostarcza obserwacja zachowania indeksu naszych największych spółek, poczynając od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Po euforycznej reakcji w październiku i na początku listopada można było zaobserwować, że nasz rynek przez większość czasu nie wzbudza zainteresowania kapitału zagranicznego – mówi Michał Szukalski.

Według niego, jednak mniej więcej raz na miesiąc, dość nieoczekiwanie następuje kumulacja zakupów przez zagraniczne fundusze.

Skokowe wzrosty indeksów

-Taki tydzień wystąpił choćby w połowie listopada, ze zwyżką o 4,07 proc., czy w grudniu, kiedy kursy akcji podskoczyły o 2,6 proc. Z podobny zjawiskiem mieliśmy do czynienia również na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku, kiedy – po kilku słabszych, korekcyjnych tygodniach – nadeszła spora fala zakupów – dodaje ekspert Q Value.

Jego zdaniem, zachowanie wskaźnika WIG 20 jest wyraźnie zdeterminowane przez decyzje podejmowane za granicą. Wystarczy spojrzeć na indeksy mniejszych spółek, które zachowują się znacznie stabilniej i – przynajmniej od początku roku – zdecydowanie lepiej.

-Pamiętajmy, że zachowanie WIG 20, gdzie kluczowym komponentem są spółki z udziałem Skarbu Państwa, jest determinowane m.in. sytuacją polityczną – w tym jej postrzeganiem przez zachodnich inwestorów. Z jednej strony trudno też wyobrazić sobie, aby obecny zarządzał gorzej spółkami niż poprzedni, a z drugiej widzieliśmy, że część dyskonta w wycenach została w ostatnim kwartale zeszłego roku zniwelowana – zauważa Michał Szukalski.

I dodaje: Z kolei w mniejszych firmach, reprezentowanych przez mWIG40 i sWIG80 mamy prywatnych właścicieli, którzy zdecydowanie lepiej dbają zarówno o zarządzany majątek, jak i też zazwyczaj o interesy akcjonariuszy mniejszościowych.

Według analityka Q Value, spółki o mniejszej kapitalizacji, co do zasady są mniej płynne. Jest to bowiem domena inwestycji naszego rodzimego kapitału, który – jak pokazują ostatnie miesiące – znacznie spokojniej podchodzi do zawirowań na scenie politycznej.

Krzysztof Pączkowski

