Andrzej Klesyk wskazany na prezesa PZU

Rada nadzorcza powołała Andrzeja Klesyka na stanowisko prezesa spółki od 3 marca 2025 r. na okres wspólnej kadencji zarządu, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025 - poinformował w czwartek PZU w komunikacie. Do czasu uzyskania zgody KNF, Klesyk będzie pełnił obowiązki prezesa.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) poinformował, że 27 lutego 2025 r. rada nadzorcza spółki powołała Andrzeja Klesyka w skład zarządu PZU, powierzając mu funkcję prezesa.

Kadencja na stanowisku prezesa

Spółka zaznaczyła, że do czasu uzyskania zgody KNF, rada nadzorcza powierzyła Klesykowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

PZU podał, że powołanie Klesyka na stanowisko prezesa następuje od 3 marca 2025 r. na okres wspólnej kadencji zarządu, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

Klesyk był już wcześniej prezesem PZU w latach 2007-2015

Spółka poinformowała również, że Andrzej Klesyk jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych, kierunek ekonomia oraz Harvard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA. Ponadto odbył liczne szkolenia za granicą związane z sektorem finansowym i zarządzaniem, w tym ogólnoświatowe szkolenia dla partnerów i dyrektorów zarządzających The Boston Consulting Group. Podkreśliła, że Klesyk ma doświadczenie w konsultingu dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego - podał ubezpieczyciel.

Klesyk był już wcześniej prezesem PZU w latach 2007-2015, zrezygnował 8 grudnia 2015 r. po przejęciu władzy przez PiS. W czasie jego prezesury w 2009 r. zakończony został konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki czemu Skarb Państwa uniknął płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 r. akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie.

21 stycznia 2025 r. Andrzej Klesyk został członkiem rady nadzorczej PZU. Pod koniec stycznia rada nadzorcza PZU delegowała Andrzeja Klesyka do wykonywania czynności prezesa zarządu PZU, a ze składu zarządu odwołany został dotychczasowy prezes Artur Olech. Klesyk został delegowany do czasowego wykonywania czynności do czasu powołania prezesa zarządu, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Strategia PZU nie będzie zasadniczo zmieniana

Klesyk oceniał dotychczas, że strategia PZU nie będzie zmieniana, ale w kilku aspektach wymaga ona doprecyzowania, co może stać się do końca marca. Zapowiedział większą jasność, jeśli chodzi o przyszłość banków w grupie i doprecyzowanie sposobu zarządzania kapitałem.

Na początku grudnia PZU opublikowało strategię na lata 2025-27, która zakłada m.in. uproszczenie struktury grupy i konsolidację aktywów bankowych. Ubezpieczyciel informował, że planowana jest sprzedaż posiadanych akcji Alior do Pekao, aby wygenerować wartość dla grupy PZU oraz pozostałych akcjonariuszy obu banków. PZU i Pekao podpisały list intencyjny dotyczący zbycia udziałów w Alior Banku do Banku Pekao.

Ubezpieczyciel założył w strategii wzrost zysku netto do ponad 6,2 mld zł, osiągnięcie wskaźnika ROE z działalności podstawowej na poziomie ponad 19 proc. Grupa planowała wówczas koncentrację na core business z celem istotnego wzrostu wartości, w tym wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do 36,2 mld zł, ponad 40 proc. wzrost EPS z działalności podstawowej oraz ponad 20 proc. marżę operacyjną w ubezpieczeniach na życie.

Zakładano również obniżenie wskaźnika COR do poniżej 90 proc. w ubezpieczeniach majątkowych oraz do 25 proc. udział w rynku bancassurance w Polsce oznaczający wzmocnienie pozycji lidera.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Celny cios Trumpa wymierzony w Europę

Clean Industrial Deal. UE wciąż na zielonym kursie

Katastrofa w portfelach? Szokujący wzrost rynku chwilówek!

»»Oto Polska za Tuska: Trzy raz wzrost: bezrobocie, ceny i niezadowolenie społeczne - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24