P.o. prezes PZU „czyści” spółkę

Prezes PZU Życie Jarosław Mastalerz został odwołany ze stanowiska, członek zarządu spółki Paweł Wajda sam zrezygnował - poinformował w piątek p.o. prezes PZU Andrzej Klesyk. Jak dodał, doszło również do zmian w radzie nadzorczej PZU Życie.

Klesyk poinformował na piątkowej konferencji, że Jarosław Mastalerz został odwołany z funkcji prezesa PZU Życie.

„Nie jest nam po drodze z prezesem Mastalerzem” - ocenił. „On sam w prywatnej rozmowie potwierdził, że nie wyobraża sobie współpracy ze mną” - dodał Klesyk.

»» O sytuacji w PZU czytaj tutaj:

Ruszył konkurs na prezesa PZU. Znowu

Jak zaznaczył, rezygnację ze stanowiska złożył również członek zarządu PZU Życie Paweł Wajda.

Klesyk poinformował także o zmianach w radzie nadzorczej tej spółki. Weszli do niej były członek RPP prof. Dariusz Filar oraz były szef rady nadzorczej PZU Waldemar Maj.

Nowe zasady ładu korporacyjnego w PZU

P.o. prezes PZU zapowiedział także opracowanie i publikację dokumentu o ładzie korporacyjnym w Grupie PZU. „W moim rozumieniu ład korporacyjny to nie tylko procedury, ale także dobór osób dających gwarancje poprawnego zarządzania instytucją” - oświadczył Klesyk. Zapowiedział też przegląd ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach Grupy, „począwszy od sposobu powoływania ludzi, a skończywszy na wynagradzaniu rad nadzorczych w spółka córkach„. Jak dodał, jako niezależnych członków rad nadzorczych w spółkach Grupy widziałby „ikony rynku kapitałowego”.

Odnosząc się do strategii PZU, Klesyk ocenił, że nie ma żadnego powodu jej zmiany, ale według niego „kilka aspektów strategii wymaga dodefiniowania” i on sam będzie nad tym intensywnie pracował.

„W strategii nie ma wymiernych elementów tworzenia wartości dla akcjonariuszy, a ja uważam, że zarząd powinien być rozliczany z tworzenia tej wartości” - zauważył.

Zdaniem Klesyka polityka dywidendowa wymaga potwierdzenia w terminie późniejszym, ale - jak zaznaczył - nie wyobraża sobie, aby Grupa PZU „w sposób gigantyczny zmieniała szczególnie negatywnie politykę dywidendową„.

Co dalej z Bankiem Pekao i Alior Bankiem

Odnosząc się do przyszłości należących do Grupy PZU banków, Klesyk stwierdził, że jego zdaniem nie można „czekać do końca roku i oddać decyzje osobom, które tym bankami zarządzają”. „Jako właściciele musimy być mocno w tej decyzji” - podkreślił.

Andrzej Klesyk został p.o. prezesem Grupy PZU 27 stycznia br., po odwołaniu z funkcji prezesa Artura Olecha. Rada nadzorcza PZU 29 stycznia ogłosiła konkurs na prezesa spółki.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na stacjach były duże podwyżki, teraz groszowa korekta

Trzaskowski wydał 40 mln zł na LGBT, na policję 20 mln zł

Pomysł na powrót Moskwy do surowcowej gry

»»Oto Polska Tuska! Zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24