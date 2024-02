Pracujesz w tej branży? Możesz stracić posadę!

Branża gamingowa jest obecnie największą branżą rozrywkową na świecie! Niestety - przechodzi obecnie przez potężne perturbacje!

Gaming zmaga się z wielkim kryzysem, a co za tym idzie - falą zwolnień. Tylko w 2023 roku, według danych Game Industry, pracę straciło w całej branży ok. 10 500 osób, z czego 6100 tylko do października 2023!

Zwalniają nie tylko mniejsze studia takie jak polski Reikon, który pożegnał się z 80 proc. składu osobowego, ale też giganci - zachodni Riot Games zwolniło ponad 500 osób, twórcy strategii X-Com, Firaxis Games, pożegnało się z 30 osobami, zaś Xbox też pozbył się części ekipy (tu jednak brak dokładnych danych - mamy tylko ogólne komunikaty).

Wszyscy zwalniają

Z polskich firm na zwolnienia zdecydowało się CI Games (10 proc. składu według XGP.pl) i People Can Fly (zwolnili 30 osób). Nawet kolos, czyli CD Projekt RED pożegnał się jeszcze w lipcu z 9 proc. załogi. Zwolnienia dotyczą więc wszystkich, bez względu na siłę rynkową i osiągnięcia.

Grobowa gala nagród

Tegoroczna gala D.I.C.E. Awards odbywała się więc w grobowej atmosferze. Choć rok był udany pod kątem premier, to przyniósł on też wiele problemów.

Słowa pocieszenia?

Jak wskazał Michael Douse, dyrektor wydawniczy Larian Studios, firmy, która stworzyła hiperpopularne Baldurs Gate 3, cytowany przez Bloomberga:

Wiele, wiele osób zostało zwolnionych na początku tego roku. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że jesteście utalentowani, dużo znaczycie i jesteście przyszłością tej branży

Tryb przetrwania

Jak wskazał dziennikarz i zarazem gamingowy insider Jason Schreier obecnie wiele firm działa w tzw. trybie przetrwania, jednak istnieć mają przykłady na to jak skutecznie przekuć kryzys w sukces.

Polski wzór

Według dziennikarza takim wzorem może być… polskie studio CD Projekt RED. REDzi po fatalnej premierze Cyberpunka 2077 w 2020 roku musieli przejść przez gehennę poprawek i fali krytyki, by ostatecznie, w 2023 roku, „odkupić” winy wypuszczając dodatek Phantom Liberty, który to przyniósł mi nie tylko sukces ale i gigantyczny zysk!

Obecnie REDzi pracują nad sześcioma (!) nowymi grami.

Czy jest nadzieja dla gamingu? Pokażą to najbliższe miesiące.

