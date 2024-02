Ostrzeż babcię, powiadom dziadka: oszust grasuje nocą!

Policja ostrzega po raz kolejny przed oszustami działającymi metodą „na wnuczka” zwracając uwagę, że przestępcy coraz częściej dzwonią do seniorów wieczorem i w nocy. W Białymstoku i okolicach cztery osoby straciły w ten sposób ponad 300 tys. zł.

Zespół prasowy podlaskiej policji podał, że cztery starsze panie zostały oszukane w identyczny sposób: przestępcy posłużyli się tzw. legendą o rzekomym wypadku drogowym osoby bliskiej i potrzebie przekazania pieniędzy na poręczenie majątkowe, by syn, córka, wnuczek nie trafili do aresztu.

71-latka uwierzyła, że dzwoni do niej syn, który potrącił kobietę w ciąży i potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć aresztu; nie sprawdzając tej informacji przekazała oszustowi, który przyszedł po gotówkę, blisko 135 tys. zł. 85-letnia pani w podobny sposób straciła 140 tys. zł, a dwie kolejne panie - łącznie blisko 40 tys. zł.

Pięć kolejnych osób, do których również zadzwonili przestępcy, nie dało się oszukać.

Policja po raz kolejny apeluje do seniorów o rozsądek, a do bliskich takich osób - by mówili im o zagrożeniach i metodach działania oszustów podających się za policjantów, prokuratorów czy kogoś z rodziny.

Prawdziwy policjant NIGDY nie żąda pieniędzy!

„Policjanci czy prokuratorzy nigdy nie żądają pieniędzy i nie informują telefonicznie o prowadzonych czynnościach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Bądź czujny w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazuj im pieniędzy. Słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc, rozłącz się i sam zadzwoń do tej osoby, aby zweryfikować tę informację” - po raz kolejny apeluje policja.

Zwraca przy tym uwagę, że przestępcy zaczynają coraz częściej dzwonić wieczorami i w nocy. W ocenie funkcjonariuszy, może chodzić o to, że starsza osoba, rozbudzona czy senna, nie myśli logicznie i łatwiej daje się zmanipulować. W porze nocnej trudniej jest też takiej osobie dodzwonić do kogoś z bliskich.

W 2023 roku tylko w Podlaskiem przestępcy działający metodami „na wnuczka”, „na wypadek” czy „na policjanta” oszukali ponad 70 osób, które straciły łącznie prawie 3 mln zł. Udało się wtedy zatrzymać 24 oszustów.

Robert Fiłończuk (PAP), sek

