Namawiają na szybki zysk z inwestycji. Grasują oszuści!

Ponad 35 tys. zł straciła mieszkanka Nowej Soli po tym, jak chciała zainwestować w fikcyjną platformę, zajmującą się handlem surowcami – podała asp. Justyna Sęczkowska-Sobol, rzeczniczka nowosolskiej policji.

Mieszkanka Nowej Soli znalazła w internecie ogłoszenie o dotyczące inwestowania pieniędzy w różne surowce. „Po kliknięciu w link została przekierowana na stronę firmy. Następnym krokiem było podanie swoich danych, co też 70-latka zrobiła” – powiedziała asp. Sęczkowska-Sobol.

Mechanizm przestępstwa

Bardzo szybko z seniorką skontaktował się telefonicznie mężczyzna. Podał się za analityka i od razu zaproponował założenie konta inwestycyjnego.

Kobieta się zgodziła, zaciągnęła kredyt i rozpoczęła inwestowanie.

Oszust przejął pieniądze z konta 70-latki i urwał kontakt. „Kobieta straciła ponad 35 tys. zł” – powiedziała asp. Sęczkwoska-Sobol. Musi teraz spłacać zaciągnięty kredyt.

Oszustwa w intrenecie to już plaga, a pomysłowość oszustów nie ma granic. „Przestępcy tworzą strony internetowe łudząco podobne do dobrze nam znanych witryn” – powiedziała asp. Sęczkowska-Sobol. Podsyłają linki, dzięki którym przejmują dostęp do kont internetowych. „Odzyskanie pieniędzy jest niemal niemożliwe” – dodała rzeczniczka policji.

