Ofiarą tego oszusta padło tysiąc osób. Działał w internecie

Policjanci z KW Policji w Opolu zatrzymali 35-letniego obywatela Bułgarii, który sprzedawał za pośrednictwem internetu podróbki markowych kosmetyków, bielizny i ubrań. Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe komendy, ofiarą oszusta padło blisko tysiąc osób.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wpadli na trop wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi na dużą skalę.

Jak ustalono, na rynek nielegalnie trafiały podrabiane ubrania, kosmetyki czy ekskluzywna bielizna. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że poszkodowanych może być ponad 30 firm. Głównym narzędziem sprzedaży był popularny serwis społecznościowy. Policjanci wkroczyli do akcji, gdy podejrzewany prowadził transmisję live, zachęcając do kupna swoich produktów.

Obywatel Bułgarii wpadł na gorącym uczynku. Nie dość, że zachęcał do kupna podrobionych ubrań, to w mieszkaniu miał cały magazyn przygotowanego do sprzedaży towaru. Mężczyzna osobiście sprzedawał i wysyłał produkty już jako oryginalne. Policjanci zajmujący się tą sprawą udowodnili, że 35-latek uczynił sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Tygodniowo mógł zarobić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.