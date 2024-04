Kolejni seniorzy oszukani! Znowu metodą "na wnuczka"

Blisko 90 tys. zł straciło małżeństwo w starszym wieku z Białegostoku wskutek oszustwa metodą na wnuczka. Oszust podał się za ich syna, powiedział, że spowodował wypadek i poprosił o pieniądze na kaucję. Dopiero po przekazaniu gotówki seniorzy sprawdzili, czy mówił prawdę.

Oszuści najpierw zadzwonili na numer stacjonarny. Dzwoniący podał się za syna małżonków i poprosił ich o numery telefonów komórkowych – poinformował we wtorek zespół prasowy podlaskiej policji.

Tak oszukują przestępcy

Wtedy przestępcy zadzwonili na oba te numery jednocześnie i rozmawiali z obojgiem seniorów. Przekonali ich, że doszło do potrącenia kobiety w ciąży i potrzebne są pieniądze, by syn starszych państwa nie trafił do aresztu.

„Po chwili zastanowienia 75-latka powiedziała, że w domu ma jedynie 89 tys. zł. Upewniając się, seniorka wraz z mężem, nie przerywając połączenia, przeliczyła pieniądze. W słuchawce usłyszała, że do ich mieszkania przyjdzie zaufany kurier” – podała policja. Niedługo później po gotówkę przyszedł nieznany małżonkom mężczyzna i w reklamówce odebrał te pieniądze.

Policja ostrzega

Policjanci wciąż ostrzegają seniorów przed tego typu przestępczością i przypominają, że oszuści posługują się różnymi opowieściami, by przekonać do przekazania im pieniędzy. To już nie tylko tzw. legenda na wnuczka, czyli historia dotycząca np. wypadku i konieczności zapłacenia poręczenia czy innych wydatków. Oszuści podają się też często za policjantów czy prokuratorów prowadzących rzekome akcje, np. przeciwko przestępcom bankowym. Żądają wtedy np. przekazania pieniędzy do znakowania czy przelania ich na rzekomo bezpieczne konta.

Słysząc w słuchawce historię, że bliski spowodował wypadek, czy że pieniądze na koncie są zagrożone, powinniśmy przede wszystkim rozłączyć się i zweryfikować tę informację. O takich sytuacjach natychmiast należy informować policjantów, dzwoniąc na numer 112.

Tylko w tym województwie oszuści działający metodami na wnuczka, na wypadek czy na policjanta oszukali w 2023 r. ponad 70 osób, które straciły łącznie prawie 3 mln zł. Policjanci zatrzymali 24 oszustów. W tym roku zatrzymywani są kolejni, m.in. w marcu do aresztu trafiło dwóch podejrzanych o udział w przestępstwach, w których seniorzy stracili łącznie blisko 170 tys. zł. W ostatnich dniach do aresztu trafił 43-latek podejrzanego o udział w oszustwach metodą na wnuczka, w których dwie panie straciły łącznie ponad 55 tys. zł.

PAP/ as/

