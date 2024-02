Po Wielkanocy czeka nas drożyzna

Już tylko do 31 marca br. będziemy się cieszyć z zerowej stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa finansów dla “Faktu” wynika, że rząd Tuska najprawdopodobniej nie przedłuży działania osłonowego wdrożonego przez poprzednią ekipę rządzącą Polską.

Przypomnijmy, zerową stawkę VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe wprowadził rząd premiera Mateusza Morawieckiego w lutym 2022 roku. W ramach drugiej odsłony Tarczy Antyinflacyjnej rząd przygotował wówczas pakiet pomysłów, które miały łagodzić skutki inflacji i zmniejszać jej koszty dla rodzin:

Miliony polskich rodzin liczą każdy grosz i każdą złotówkę. Bezprecedensowa obniżka podatków i najwyższa kwota wolna jaką mieliśmy w historii mają na celu ochronę budżetów polskich rodzin. I dodał: Idziemy dalej ze śmiałymi i odważnymi działaniami, które mają pomóc w walce z inflacją - tłumaczył wówczas premier Morawiecki.

Oryginalnie, według pomysłu rządu premiera Morawieckiego, tarcza miała obowiązywać do 31 lipca 2022 roku. Wspomnianą datę wielokrotnie przesuwano, aktualnie obowiązuje ona do końca marca br., bo wiele wskazuje na to, że aktualnie rządzący mają inne plany.

Ciasno w budżecie

Jak zauważają w rozmowie z “Faktem”, w ministerstwie finansów trwają “analizy”, które mają skutkować podjęciem decyzji “co do ewentualnych dalszych rozwiązań ochronnych dla konsumentów”.

Od wyniku tych analiz będą uzależnione decyzje co do ewentualnych dalszych rozwiązań ochronnych dla konsumentów. Podjęcie decyzji o przedłużeniu stawki VAT w wysokości 0 proc. na podstawowe produkty żywnościowe powinno opierać się na szacunkach wpływu takiego rozwiązania na konsumentów, ale również kompleksowego wpływu na gospodarkę, w tym budżet państwa – tłumaczy ministerstwo.

