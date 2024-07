65 myśliwców, które mogą zmienić losy wojny

Najtrudniejszym zadaniem Ukrainy będzie ochrona samolotów F-16, a nie samo ich użycie - napisano w piątkowym artykule BBC. Brytyjski publiczny nadawca sugeruje, że w celu chronienia tych samolotów bojowych przed rosyjskim ostrzałem oddzielne załogi będą je musiały przemieszczać pomiędzy lotniskami.

Jeszcze w lipcu sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział, że przekazanie samolotów F-16 z Danii i Holandii do Ukrainy już trwa.

Jednocześnie na początku tego miesiąca portal Business Insider napisał, że samoloty te już znajdują się w Ukrainie. Dlatego też rosyjskie wojska nasiliły swoje ataki na ukraińskie lotniska. Według Rosjan w lipcu zostało zniszczonych pięć ukraińskich samolotów bojowych Su-27, jeden MiG-29, radar oraz niezwykle cenny zestaw obrony powietrznej Patriot. Strona ukraińska twierdzi, że jest to nieprawda, a zniszczone zostały atrapy tych maszyn.

Członek think-tanku Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), prof. Justin Bronk, uważa, że nawet jeśli F-16 w Ukrainie jeszcze nie ma, to ataki rosyjskie są próbą sprawdzenia tego, jak ukraińskie lotnictwo się zachowuje w takich sytuacjach.

F-16 muszą startować z bardzo dobrej jakości asfaltowej nawierzchni

Kraje NATO obiecały Ukrainie łącznie 65 samolotów bojowych amerykańskiej produkcji; wielu widzi je jako element uzbrojenia, który może diametralnie zmienić równowagę sił na polu walki. Jednak nie wszyscy są tego samego zdania, np. prof. Bronk sądzi, że nie należy pokładać zbyt dużych nadziei w F-16.

Oprócz problemu z zapewnieniem im bezpieczeństwa w czasie postoju - F-16 muszą startować z bardzo dobrej jakości asfaltowej nawierzchni, co oznacza, że tylko część lotnisk może je przyjąć - pojawiają się też inne.

Taktyka dla F-16: jak połączyć skuteczność z bezpieczeństwem?

Samoloty lecące na dużej wysokości muszą uważać na rosyjskie radary obrony powietrznej - dodał Bronk. Zaś przy niskim pułapie lotu F-16 będą musiały wlecieć daleko w głąb terytorium Rosji, aby móc trafić swój cel.

Na ten moment samoloty mają być wykorzystane do wykonywania trzech rodzajów misji: zwalczania wrogiej obrony powietrznej (SEAD missions), zwalczania wojsk agresora (Air Interdiction) oraz wspierania obrony powietrznej (Defensive Counter Air DCA) - wyliczyło BBC.

Wysoki poziom zagrożenia lotnisk jest stosunkowo nowym problemem. Na początku wojny Rosjanie nie dysponowali dronami, które mogłyby namierzać i przekazywać informacje wywiadowcze z głębi terytorium Ukrainy. Jednak teraz agresorzy mają na wyposażeniu trzy rodzaje dronów, które to umożliwiają: Zala, Supercam i Orłan.

Cel główny: przeciwdziałanie bombardowaniom

Jeśli siłom powietrznym Ukrainy uda się zabezpieczyć F-16, to ich kolejnym kluczowym zadaniem będzie odparcie rosyjskich bombowców zrzucających bomby szybujące. Ten rodzaj uzbrojenia sprawia ogromne kłopoty stronie ukraińskiej, ponieważ są one bardzo precyzyjne i wywołują bardzo duże zniszczenia. Jeśli to by się udało, wojska utrzymujące linie frontu będą ponosić mniejsze straty i tym samym działać skuteczniej.

PAP

