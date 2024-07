Bez atomu nici z rozwoju sztucznej inteligencji

Przeżywający rozkwit swojej technologii jądrowej Koreańczycy przedstawili własne prognozy i obliczenia zapotrzebowania na energię jakie generuje na świecie rozwój sztucznej inteligencji. Prognozy te przyprawiają o dreszcz, jest bowiem zupełnie jasne, że bez szybkiej inwestycji w kilka elektrowni jądrowych Polska nie tylko nie spełni założeń transformacji ekologicznej w obszarze energetyki, nie tylko zapewni swoim obywatelom stosunkowo taniego prądu ale wypadnie też z globalnego wyścigu technologicznego, który coraz mocniej opiera się właśnie o algorytmy AI.

Koreańczycy zwracają uwagę na zjawisko określane jako „AI Moore’s Law”, według którego moc obliczeniowa modeli AI zwiększa się dziesięciokrotnie co dwa lata, a to prowadzi do ogromnych potrzeb energetycznych.

W klasycznej elektronice prawo Moore’a odnosi się do podwajania liczby tranzystorów w układach scalonych co 18-24 miesiące. W przypadku AI podobne zjawisko występuje w odniesieniu do liczby parametrów modeli, które rosną nie dwa, ale aż 10 razy w ciągu dwóch lat! W ciągu kilku lat największe modele AI mogą osiągnąć tryliony parametrów, co niesie ze sobą olbrzymie wyzwania związane z zapotrzebowaniem na energię.

„Stargate” i koszty energetyczne

Szczególnie imponujący jest przykład planowanego przez OpenAI superkomputera „Stargate”, który ma składać się z około 2,8 miliona GPU (procesorów graficznych) i zużywać rocznie aż 43,8 terawatogodzin (TWh) energii. Dla porównania, to równowartość 24,9 proc. całkowitej energii wyprodukowanej przez elektrownie jądrowe w Korei Południowej w 2022 roku. Aby zaspokoić te potrzeby, konieczne byłoby zbudowanie sześciu nowych elektrowni jądrowych, co pokazuje, jak ogromne wyzwania stoją przed infrastrukturą energetyczną w kontekście rozwoju AI.

Aby ograniczyć zużycie energii przez AI, konieczne jest rozwijanie bardziej efektywnych pod względem energetycznym modeli AI oraz zaawansowanych układów scalonych, które będą w stanie realizować skomplikowane obliczenia przy mniejszym zużyciu energii. W przyszłości możliwe jest nawet umieszczanie centrów danych bezpośrednio przy elektrowniach lub nawet wewnątrz nich, aby zminimalizować straty energii podczas jej przesyłu.

Bez energetyki jądrowej będziemy skansenem technologicznym

Jasnym jest, że Polska, aby stać się jednym z liderów w dziedzinie AI, o czym jeszcze niedawno otwarcie komunikowano, musi zainwestować w rozwój infrastruktury energetycznej. Modernizacja sieci energetycznej i zwiększenie udziału energii odnawialnej są niezbędne do zapewnienia stabilnych dostaw energii. Szczególnie ważne jest szybkie zbudowanie nowych elektrowni jądrowych, które mogą zapewnić stabilne i duże ilości energii. Wzrost zapotrzebowania na energię przez centra danych i inne obiekty technologiczne wymaga także inwestycji w inteligentne sieci energetyczne (smart grid), które optymalizują zużycie energii i minimalizują straty podczas przesyłu. Nowoczesne technologie, w tym AI, wymagają stabilnych i niezawodnych dostaw energii, co jest warunkiem sine qua non ich dalszego rozwoju.

Ostatecznie, bez odpowiedniej infrastruktury energetycznej, Polska może napotkać trudności w przyciąganiu inwestycji w sektorze AI i innych zaawansowanych technologii. To kluczowy aspekt strategii technologicznej i gospodarczej Polski, który może zadecydować o jej miejscu na mapie innowacji i nowoczesnych technologii. Rozwój AI i modernizacja energetyki muszą iść w parze, aby zapewnić Polsce konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne w obliczu globalnych wyzwań.

Jakiekolwiek opóźnienia czy motywowane politycznie modyfikacje dotychczasowych planów inwestycji w energetykę jądrową w Polsce skończą się fatalnie dla naszego kraju, uzależniając nas na dekady nie tylko od konieczności importu energii ale także importu jakiejkolwiek nowoczesnej technologii.

