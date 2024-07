Obligacje. Rynek emitenta

Przeciętna marża w tegorocznych emisjach detalicznych obligacji korporacyjnych notuje spadek niemal o 0,8 pkt proc. r/r. Emitenci coraz chętniej korzystają bowiem z niewyczerpanego popytu, jak i relatywnie wysokich cen na rynku wtórnym.

Victoria Dom właśnie uplasowała obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc., co oznacza spadek marży o 0,3 pkt proc. w stosunku do oferty z marca tego roku i 1,0 pkt proc. wobec emisji z grudnia ubiegłego roku. Zapisy na detaliczny dług wciąż przyjmują Best, PragmaGO oraz Olivia Fin, spółka z deweloperskiej grupy Olivia Centre. Gdyński windykator zapłaci 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M, czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż w poprzedniej prospektowej ofercie z października ubiegłego roku. Faktoringowo-pożyczkowa PragmaGO już po raz kolejny w tym roku ścięła marżę, tym razem do 4,5 pkt proc. z 4,8 pkt proc. miesiąc wcześniej, 5,0 pkt proc. w marcu i 5,15 pkt proc. w styczniu. Natomiast Olivia Fin proponuje inwestorom eurowy dług oprocentowany na EURIBOR 6M plus 4,7 pkt proc. To 0,6 pkt proc. mniej niż lutym tego roku oraz 0,8 pkt proc. mniej niż w grudniu, acz te emisje adresowane były akurat do węższego grona inwestorów.

Ogółem w kierowanych do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektów tegorocznych emisjach firmy oferowały średnio 4,43 pkt proc. ponad stawkę referencyjną. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 5,2 pkt proc., a w całym 2023 r. 4,92 pkt proc. Emitenci w sposób naturalny wykorzystują więc sytuację, jaką stwarza rynek. Mimo wzrostu wartości przeprowadzonych w tym roku publicznych ofert o 129 proc. r/r do 929 mln zł, liczyć mogą na jeszcze szybszy przyrost popytu (średnia nadsubskrypcja wzrosła do 2,32x z 1,77x w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Przy czym rosnące zainteresowanie korporatami na rynku pierwotnym to tylko część okoliczności działających na korzyść emitentów. Decyzje o cięciu kuponów wspierają też relatywnie wysokie ceny we wtórnym obrocie. Według obliczeń NWAI DM, wynikająca z bieżących notowań przeciętna realna marża na Catalyst utrzymuje się w tym roku na poziomie około 2,2-2,3 pkt proc. Rok wcześniej o tej porze było to 2,7-2,8 pkt proc.

Tymczasem inwestorzy stroniący od typowego dla korporatów ryzyka kredytowego nadal tłumnie zgłaszają zainteresowanie detalicznymi obligacjami skarbu państwa. Po tym, jak w czerwcu ich sprzedaż sięgnęła 10,2 mld zł, w lipcu szykuje się co najmniej powtórzenie tego rezultatu. Na tydzień przed końcem miesiąca resort finansów miał już bowiem na koncie sprzedaż papierów oszczędnościowych za 9,3 mld zł. Kolejny dwucyfrowy wynik nie podlega dyskusji.

Michał Sadrak, Obligacje.pl