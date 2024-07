Kłopotliwa zmiana dla pasażerów LOT. Już od sierpnia

LOT wydał ważny komunikat. Od 1 sierpnia 2024 roku tymczasowo niemożliwy będzie transport psów na pokładzie samolotu oraz w luku bagażowym. Zmiany dotyczą rejsów do Stanów Zjednoczonych. LOT podał powody swojej decyzji. Oto szczegóły.

Polskie Linie Lotnicze LOT zmieniły zasady podróży z czworonogami. „Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania procedur do regulacji Centers for Disease Control and Prevention (CDC), wprowadzających dodatkowe wymagania związane z przewozem psów do Stanów Zjednoczonych, tymczasowo zawieszamy możliwość transportu psów na pokładzie i/lub w luku bagażowym na rejsach do Stanów Zjednoczonych od 1 sierpnia 2024 roku” – poinformowało biuro prasowe LOT w oficjalnym komunikacie. Zmiany, które już niedługo wejdą w życie, dotyczą również psów asystujących.

LOT nie jest jedyny

Nie tylko LOT zdecydował się na taki krok. Zmiany w przewozie psów na rejsach do Stanów Zjednoczonych zostały tymczasowo wprowadzone także przez innych przewoźników. To m.in. Lufthansa oraz Finnair. Co doprowadziło do takiej decyzji? Komunikat CDC – agencji rządu federalnego USA wchodzącej w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, takiej treści: „Twój pies nie zostanie wpuszczony na teren Stanów Zjednoczonych. Przyczyną jest ryzyko zarażenia się wścieklizną„.

Nowe zasady transportu

Po 1 sierpnia psy przewożone do USA będą musiały mieć przynajmniej 6 miesięcy. Wpuszczane będą jedynie czworonogi, które pod skórą mają mikrochip ze specjalnym kodem. Numer będzie pomagał w weryfikacji tego, czy zwierzę jest zaszczepione przeciwko wściekliźnie, czy też nie. „Jeśli nie będziesz przestrzegać zasad CDC, twój pies nie zostanie wpuszczony na teren Stanów Zjednoczonych. W przypadku odmowy wjazdu (…) zostanie odesłany do ostatniego kraju wyjazdu na twój koszt. Kraj wyjazdu to miejsce, w którym rozpoczęła się ostatnia podróż, a nie miejsce urodzenia psa lub miejsce jego zamieszkania” – czytamy w komunikacie agencji CDC.

A co z osobami, które zarezerwowały podróż z czworonożnym pupilem odpowiednio wcześniej, a rejs miał odbyć się po 1 sierpnia 2024 roku? LOT prosi takich pasażerów o pilny kontakt w celu wyjaśnienia sprawy. Polskie Linie Lotnicze podkreślają, że robią wszystko, co w ich mocy, by usługa przewożenia psów za ocean znów stała się dostępna.

Źródło: PAP, PLL LOT

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:*

Kierowco, uważaj! Rząd szykuje nowy podatek!

Niemiecka „solidarność” gazowa. Wariant czeski

Znana niemiecka firma tonie. Pół miliarda euro długów

Pompy ciepła w opałach

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: