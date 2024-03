Odszkodowania za hałas z poligonu. Kto dostanie?

Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK) wypłaci 16 samorządom 1 350 000 euro odszkodowania za zakłócenia spowodowane korzystaniem z siedmiu zlokalizowanych w kraju poligonów - poinformował dziennik „Postimees”.

Odszkodowanie oblicza się na podstawie wielkości poligonu i obszaru jego oddziaływania - obliczanego na podstawie używanej broni - a także liczby mieszkań znajdujących się na terenie gminy według stanu na 1 stycznia. Odszkodowania będą wypłacone do końca marca br.

Zyska samorząd

Celem rekompensaty jest pomoc samorządom lokalnym w prowadzeniu inwestycji i poprawie lokalnego środowiska życia. Na przykład w gminie Voru poprzednia kwota dotacji pomogła w budowie przedszkola Somerpalu.

„Aby liczba beneficjentów była jak największa, kolejną kwotę dotacji przeznaczymy na naprawę i utrzymanie dróg na obszarze objętym zakłóceniami” - powiedział Kalmer Puusepp, burmistrz Voru.

Opłaty ważne dla gmin

Wójt gminy Tapa, Riho Tell, dodał, że w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej opłata za zakłócanie porządku jest ważna dla gminy.

„Środki z opłat za zakłócenia wykorzystujemy do poprawy stanu sieci drogowej gminy, a także do rozwoju infrastruktury sportowej w Lehtse i Tapa. Środki w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy warunków życia na terenie gminy” - zaznaczył Tell.

Z Tallina Jakub Bawołek

PAP/ as/