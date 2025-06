Szczyt NATO: zgoda co do zasad i pieniędzy

Kraje NATO będą inwestować 5 proc. PKB rocznie w podstawowe potrzeby obronne oraz wydatki związane z obronnością i bezpieczeństwem do 2035 r. - wynika z deklaracji przyjętej w środę na szczycie Sojuszu w Hadze. Prezydent USA Donald Trump zapewnił w środę podczas szczytu NATO w Hadze, że popiera artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Stanowi on, że atak na jedno państwo członkowskie Sojuszu to atak na wszystkich jego członków.

Sojusznicy zgodzili się, że próg 5 proc. obejmie dwie podstawowe kategorie inwestycji obronnych - co najmniej 3,5 proc. PKB rocznie na podstawowe wydatki obronne NATO do 2035 r. oraz 1,5 proc. PKB rocznie m.in. na ochronę infrastruktury krytycznej, zapewnienie gotowości cywilnej, rozwój innowacji i wzmocnienie bazy przemysłowej.

W deklaracji końcowej znalazły się też zapisy dotyczące Ukrainy. Sojusznicy potwierdzili też swoje „trwałe, suwerenne zobowiązanie do udzielania wsparcia Ukrainie” w obliczu „długoterminowego zagrożenia” ze strony Rosji.

Jak podkreślono w deklaracji końcowej szczytu, bezpieczeństwo Ukrainy przyczynia się do bezpieczeństwa NATO, „i w tym celu uwzględnia się bezpośrednie wkłady w obronność Ukrainy i jej przemysł zbrojeniowy przy obliczaniu wydatków obronnych Sojuszników„.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas briefingu prasowego w trakcie szczytu NATO w Hadze / autor: PAP/Paweł Supernak

Polskie źródło dyplomatyczne przekazało PAP, że o ten zapis zabiegała m.in. Polska.

Sojusznicy potwierdzili też wspólne zobowiązanie do szybkiego rozszerzenia transatlantyckiej współpracy przemysłowej w zakresie obronności oraz „wykorzystania powstających technologii i ducha innowacji w celu podniesienia naszego zbiorowego bezpieczeństwa”.

Prezydent USA Donald Trump (C), sekretarz stanu Marco Rubio (P) i sekretarz obrony Pete Hegseth (L) na konferencji po szczycie NATO w Hadze / autor: PAP/EPA/Robin van Lonkhuijsen

Trump: zobowiązanie do wydawania 5 proc. PKB monumentalnym zwycięstwem USA

Zobowiązanie do wydawania 5 proc. PKB na obronność jest monumentalnym zwycięstwem USA, Europy i całej zachodniej cywilizacji - ocenił w środę prezydent USA Donald Trump podczas konferencji na koniec szczytu NATO w Hadze. Oznajmił, że pieniądze te powinny być przeznaczane na zakup broni, w tym amerykańskiej.

„To monumentalne zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, ponieważ dźwigaliśmy o wiele więcej, niż wynosi nasz sprawiedliwy udział. To było całkiem niesprawiedliwe, szczerze mówiąc. Ale to wielkie zwycięstwo Europy i zachodniej cywilizacji” - powiedział Trump, omawiajac rezultaty szczytu w Hadze.

„Ważne jest, aby te dodatkowe pieniądze przeznaczyć na bardzo poważny sprzęt wojskowy, a nie na biurokrację. I miejmy nadzieję, że ten sprzęt będzie produkowany w Ameryce, ponieważ mamy najlepszy sprzęt” - dodał.

Trump: popieram artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył na konferencji prasowej, kończącej szczyt w Hadze, że prezydent Trump jasno zadeklarował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w działania Sojuszu.

Wcześniej Trump, zapytany o zaangażowanie USA w razie ataku na jedno z państw członkowskich Sojuszu, odpowiedział: „Jesteśmy z nimi (sojusznikami - PAP) do końca„. Dodał, że ”NATO będzie silne„.

Zgodnie z art. 5 zbrojna napaść na jednego lub kilku sojuszników w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko wszystkim państwom NATO.

Przed szczytem NATO w Hadze pojawiły się kontrowersje, gdy prezydent USA odmówił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy podtrzymuje zobowiązanie USA zawarte w art. 5. Powiedział, że jest „wiele definicji” tego artykułu, i obiecał podać własną definicję po przylocie do Hagi.

Z Hagi Łukasz Osiński (PAP), sek

