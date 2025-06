Oferta zarządu PKP Cargo: praca za rezygnację z UZP

Zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zastąpienie ich systemem motywacyjnym, opartym na efektywności pracy - poinformowała w poniedziałek spółka. Celem ma być uniknięcie zwolnień grupowych.

Jak przekazała spółka, zrzeczenie się części przywilejów ma przynieść oszczędności podobne do tych, które byłyby uzyskane poprzez zwolnienia.

Prezes przewoźnika Agnieszka Wasilewska-Semail podkreśliła w komunikacie trudną sytuację finansową spółki i potrzebę spłaty zadłużenia w wysokości prawie 3 mld zł, jednocześnie wyrażając nadzieję na porozumienie ze związkami zawodowymi, które pozwoliłoby uniknąć zwolnień i wcześniej wdrożyć nowy system wynagradzania.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzone działania restrukturyzacyjne mają ogromny wpływ na naszych pracowników i ich rodziny, a także społeczności w miastach, gdzie Spółka jest obecna. Dlatego opracowaliśmy alternatywną propozycję zamiany zwolnień jakie zostały zaplanowane w ciągu kolejnych 12 miesięcy na program odstąpienia od przywilejów pracowniczych wynikających z ZUZP” - powiedziała cytowana w komunikacie Wasilewska-Semail.

Agnieszka Wasilewska-Semail prezes zarządu PKP CARGO / autor: materiały prasowe PKP Cargo

UZP obowiązuje do połowy przyszłego roku

Spółka poinformowała, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został wypowiedziany w 2024 r. i obowiązuje do połowy przyszłego roku. W konsekwencji - jak zaznaczyła - wszystkie prawa w nim zagwarantowane są w tym okresie nienaruszalne bez zgody związków zawodowych. Propozycja zarządu spółki zakłada odstąpienie przez związki zawodowe od ZUZP i zamianę zawartych w nim rozwiązań na system motywacyjny.

„Chcielibyśmy zachować pracę jak największej liczby pracowników, ale musimy też pamiętać, że Spółka ma do spłacenia prawie 3 mld zł. Musimy zaproponować wszystkim naszym wierzycielom akceptowalny harmonogram spłat. Wiemy, że będą to bardzo trudne rozmowy, ale wierzymy, że wykażą się oni zrozumieniem” - podkreśla prezes.

Spółka poinformowała, że odstąpienie od ZUZP umożliwi osiągniecie porównywalnych efektów oszczędnościowych, jakie były zakładane przy zwolnieniach grupowych zaplanowanych na 2025 rok. Dodatkowym efektem ma być wdrożenie nowego systemu efektywnego wynagradzania o rok wcześniej niż było to możliwe. Da to ”znaczący dodatkowy impuls do poprawy efektywności w 2026 roku, który może stać się podstawą do poprawy wyników w kolejnych latach„.

Restrukturyzacja PKP Cargo

W lipcu ubiegłego roku zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Efektem tego procesu było zmniejszenie zatrudnienia o 3665 pracowników. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób. Na początku czerwca tego roku PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 roku oraz do 1388 w 2026 roku.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Udział PKP S.A. w kapitale PKP Cargo wynosi 33,01 proc., fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W trosce o polskie lasy

Rosja przejęła skarb Ukrainy. „Złoże białego złota”

Zaczęło się! AI dokona rzezi branży wydawniczej?

»»Narasta problem nielegalnych migrantów – oglądaj Strefę Starcia na antenie telewizji wPolsce24!