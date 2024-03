Sprzedaż drewna na nowych zasadach

Pod koniec roku możliwe są pierwsze zmiany w systemie sprzedaży drewna; generalna zmiana ma zacząć zobowiązywać od początku 2025 roku - poinformował wiceszef Lasów Państwowych Jerzy Fijas.

Zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej, Jerzy Fijas podkreślił, że zmiana sytemu sprzedaży drewna przez LP „jest konieczna i prace w tym kierunku już się rozpoczęły”.

Oczekiwane zmiany

„Mamy sygnały z rynku, że pewne zmiany są oczekiwane. Branża wskazuje na kwestie związane z bezpieczeństwem obrotu drewnem, ilością surowca przeznaczanego na otwartą sprzedaż oraz korektę polityki i algorytmów wyznaczania cen wywoławczych” - tłumaczył przedstawiciel LP i zapewnił, że leśnicy pracują nad rozwiązaniami tych kwestii.

Fijas poinformował, że Lasy Państwowe rozpoczęły prace nad stworzeniem nowego systemu sprzedaży drewna na 2025 rok, a pewne zmiany są także rozważane w odniesieniu do ostatniej tercji 2024 r.

Co z FSC

Fijas zwrócił uwagę, że branża drzewna, a szczególnie meblarska, oczekuje ponadto przywrócenia w LP systemu certyfikacji drewna FSC. To jeden z dwóch stosowanych w Polsce systemów certyfikacji gospodarki leśnej, które dodatkowo poświadczają, że drewno zostało pozyskane w sposób zrównoważony. Obecnie znakiem FSC mogą posługiwać się cztery regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Jednocześnie certyfikatem drugiego systemu, PEFC, dysponuje wszystkie 17 dyrekcji.

Trzy razy do roku

Zdecydowana większość pozyskiwanego przez LP drewna przeznaczana jest dla przedsiębiorców i kupowana za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego (70 proc. oferowanej miąższości) oraz w systemie sprzedaży aukcyjnej (30 proc.), co razem stanowi około 80 proc. łącznej oferty PGL LP. Pozostałe 20 proc. trafia do sprzedaży detalicznej, skierowanej głównie do odbiorców indywidualnych.

W październiku 2023 r. Lasy Państwowe opublikowały nowe zasady sprzedaży drewna na lata 2024-2026. W 2024 r. procedury sprzedaży ofertowej będą odbywały się trzy razy do roku, a nie jak wcześniej dwa razy. Wprowadzono też nową punktację związaną z głębokością przerobu drewna.

Michał Boroń (PAP)/bz

