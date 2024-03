Ostatnie 4 dni. Dofinansowanie do 1000 zł

Wnioski o tzw. pomoc suszową złożyło do tej pory 73,5 tys. rolników - poinformowała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioski można składać do 15 marca, a stawka pomocy waha się od 250 do 1 tys. zł.

Chodzi o wsparcie producentów rolnych, których szkody w uprawach rolnych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej i były spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Obowiązują cztery stawki pomocy od 250 do 1 tys. zł w zależności od wysokości powstałych strat w gospodarstwie.

Jeśli rolnicy nie mają ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) kwota pomocy będzie zmniejszana o połowę.

Wnioski do 15 marca przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w placówce Agencji, drogą listową, przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel.

pap, jb