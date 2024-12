Nowe świadczenie startuje od nowego roku

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie im przyznane od miesiąca, w którym złożyły wniosek, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej.

„Gdy do tej pory nie ubiegali się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni złożyć wniosek na formularzu ERR jeszcze w tym roku. Następnie do 30 czerwca 2025 r. należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, korzystając z formularza ERWD. Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń w 2025 r.” – zwrócił uwagę rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

»» O rencie wdowiej czytaj więcej tutaj:

„Dyskryminacje” w otrzymaniu renty wdowiej

Świadczenie dla 2 milionów Polaków. Renta wdowia

Renta wdowia uchwalona. Niestety, w bieda-wersji…

Zaznaczył, że podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie emerytury.

„Jeśli osoba w przyszłym roku złoży od razu wniosek o rentę wdowią, a nie będzie miała ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, to wówczas ZUS odmówi przyznania świadczenia w zbiegu z powodu braku prawa do drugiego świadczenia” – wyjaśnił Dąbrówka.

Wypłata tzw. renty wdowiej zależy też od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

PAP, sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Scholz wrzasnął na prezydenta Dudę! „Nie używacie euro”

Złoto Glapińskiego. Kolejne 21 ton w skarbcu NBP

Agnieszka Wasilewska-Semail prezesem PKP CARGO

»»Kolejny miesiąc z szalejącą inflacją. Ceny rosną, a rząd przeszkadza - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24