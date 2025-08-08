Zadłużenie rolników wyraźnie zmalało

Na koniec czerwca 2025 r., łączne przeterminowane zadłużenie całego sektora upraw rolnych wynosiło blisko 57,6 mln zł; to o 12,3 mln zł mniej niż w czerwcu 2024 r. - wynika z raportu BIG InfoMonitor. Wzrosło jednak zadłużenie producentów zboża.

W publikacji przywołano dane IMGW za maj br., zgodnie z którymi miesiąc ten należał do najchłodniejszych od wielu lat. Autorzy raportu podkreślili, że gruntowe przymrozki były szczególnie dotkliwe dla producentów upraw drzew owocowych pestkowych (jabłka, morele, czereśnie), a także warzyw i roślin korzeniowych i bulwiastych (rzepak i ziemniaki).

„Choć dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK pokazują wciąż wysoki poziom zaległego zadłużenia segmentu rolniczego, to niektóre jego sektory r/r notują spadek zaległości, również te, które niesprzyjające warunki pogodowe dotknęły najbardziej” - zwrócono uwagę.

Zaległe zobowiązania producentów warzyw oraz upraw roślinnych i bulwiastych zmalały z 43,2 mln zł w czerwcu 2024 roku do 34,6 mln zł rok później. Spadek zaległości zaliczyli również producenci upraw drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych z 2,1 mln zł do 1,95 mln zł oraz orzechów z 197,5 tys. zł do 182,9 tys. zł r/r.

Jednocześnie w ciągu roku wzrosły zadłużenia producentów zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu - z ponad 12 mln zł pod koniec czerwca 2024 roku do ponad 20 mln zł rok później.

Jak wynika z raportu, na koniec czerwca 2025 r., łączne przeterminowane zadłużenie całego sektora upraw rolnych wynosiło blisko 57,6 mln zł – to o 12,3 mln zł (17,6 proc.) mniej niż w roku ubiegłym. Zaległości wobec dostawców i banków miały 202 podmioty zajmujące się uprawami – o 24 mniej niż w czerwcu rok temu.

Cytowany w raporcie prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski podkreślił, że w obliczu rosnącej nieprzewidywalności warunków pogodowych, presji kosztowej oraz braku systemowych rozwiązań chroniących przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, producenci warzyw i owoców stoją dziś przed poważnymi wyzwaniami. „Dodatkowe ryzyko może pojawić się w drugiej połowie roku, zwłaszcza jeśli opóźni się wsparcie krajowe i unijne dla sektora lub pogorszy sytuacja finansowa niektórych podmiotów” - podkreślił.

„W tej rzeczywistości coraz większego znaczenia nabiera świadome zarządzanie ryzykiem, w tym także weryfikacja kondycji finansowej kontrahentów poprzez narzędzia, które mogą wspierać producentów, przetwórców i dystrybutorów w monitorowaniu wiarygodności płatniczej firm, z którymi współpracują. Takie podejście może pomóc ograniczyć ryzyko zatorów płatniczych i lepiej chronić stabilność finansową całego łańcucha dostaw w branży rolno-spożywczej” - podsumował.

