Ważne nowe świadczenie. Co trzeba o nim wiedzieć?

Od 1 stycznia 2025 r. będzie można składać wnioski o rentę wdowią. Przeznaczona jest dla wdów i wdowców mających prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno to renta rodzinna po zmarłym małżonku – informuje ZUS.

Nowe przepisy umożliwią łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowym Biurze Emerytalnym, Zakładzie Emerytalno-Rentowy MSWiA i w Biurze Emerytalnej Służby Więziennej.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie mogą otrzymać kobiety mające co najmniej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat, pozostający do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej, którzy nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Nie mogą oni pozostawać w związku małżeńskim.

Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka zwrócił uwagę, że osobom mającym rentę rodzinną prawo do wypłaty świadczeń przysługuje po ostatnim małżonku i wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego.

Gdy wdowa lub wdowiec nie ubiegali się o przyznanie renty rodzinnej, bo świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni złożyć wniosek na formularzu ERR jeszcze w tym roku.

Do 30 czerwca 2025 r. należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, korzystając z formularza ERWD.

„Taka kolejność przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń w 2025 r.” – wskazał ZUS. Podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie emerytury.

Kiedy brak prawa do świadczenia?

Rzecznik ZUS zwrócił uwagę, że jeśli osoba w przyszłym roku złoży wniosek o rentę wdowią, a nie będzie miała ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, wówczas ZUS odmówi jej przyznania świadczenia z powodu braku prawa do drugiego świadczenia.

W przyszłym roku wdowy i wdowcy będą mieli możliwość wyboru: otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

„Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc.” – wskazał ZUS.

Taki wybór będą miały także osoby uprawnione do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Ile wyniesie wysokość wdowiej renty?

Wysokość sumy świadczeń nie może przekraczać trzykrotności kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 5342,88 zł (3 razy 1780,96 zł). Do tego limitu wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne i inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Od 1 stycznia 2025 r. będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. – wskazał ZUS. W przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2025 r. prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r. Dlatego do złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały sześć miesięcy. Osoby mające już ustalone prawo do renty rodzinnej i do własnego świadczenia, nie muszą dołączać żadnych dokumentów do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

PAP, sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ile kosztuje drewno na opał?

W pomocy militarnej dla Kijowa doszliśmy do ściany

Iga Świątek – ile zarobiła na korcie? Kwota oszałamia

»» Dr Zbigniew Kuźmiuk o rosnących problemach budżetu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24