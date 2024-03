Equinor i Polenergia - kolejny etap Bałtyk II i III

Equinor i Polenergia podpisały finalne umowy na zaprojektowanie fundamentów dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III, rozwijanych przez obie firmy na Morzu Bałtyckim. Opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji obu morskich farm wiatrowych, w tym projektów wykonawczych fundamentów, zostało powierzone duńskiej spółce Rambøll. Podpisane umowy to kolejny krok w realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Rambøll to wywodząca się z Danii międzynarodowa grupa doradczo-inżynieryjno-projektowa z długoletnim doświadczeniem w obszarze morskich farm wiatrowych. Umowy z Equinor i Polenergią stanowią podstawę świadczenia przez Rambøll usług inżynieryjnych dla 100 monopali morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III i obowiązywać będą przez cały okres budowy obu farm.

Budowa i uruchomienie naszych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim zbliżają się wielkimi krokami. Podpisany kontrakt to kolejny dowód na zaawansowanie projektów, które wspólnie rozwijamy. Polenergia i Equinor tworzą źródła odnawialnej energii na skalę do tej pory niespotykaną w historii Polski. Nasze projekty na morzu to jedne z największych farm wiatrowych, jakie powstają w tej części Europy. Tylko projekty Bałtyk II i Bałtyk III zasilą zieloną energią ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Oznacza to potężne przyspieszenie transformacji energetycznej, a tym samym - ogromne wsparcie dla polskiej gospodarki – mówi Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.