Na Bałtyku ruszyła budowa Baltic Power

Orlen i Northland Power rozpoczęły budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW, podał Orlen. Po miesiącach przygotowań 11 statków ruszyło na morze, by rozpocząć budowę fundamentów pierwszej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku - informuje Orlen. „To ORLEN pod moim kierownictwem nie oglądał się na KPO i zbudował międzynarodowe finansowanie na 20 miliardów złotych, to mój Zespół zdobył wszystkie konieczne decyzje i pozwolenia, a następnie wybrał i zamówił najważniejsze komponenty farmy wiatrowej” – komentuje były prezes spółki Daniel Obajtek.

W ramach prowadzonych prac zainstalowano 2 z 78 monopali - 100-metrowych konstrukcji, na których zainstalowane będą turbiny wiatrowe o mocy 15 MW każda. Są to jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, a część z nich powstaje w fabryce Vestas w Szczecinie. Farma Baltic Power rozpocznie produkcję w 2026 roku. Nowa strategia Grupy Orlen przewiduje realizację wspólnie z partnerami ponad 4 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku.

Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu

„Nasza nowa strategia to konkrety i działania. Widać to na przykładzie pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu. Po kilku miesiącach bardzo intensywnych prac z satysfakcją ogłaszamy, że pierwsze fundamenty farmy Baltic Power zostały zainstalowane. Rok 2025 będzie przełomowy dla tego projektu. Setki naszych pracowników będzie prowadziło największe w historii prace instalacyjne na morzu, by już w 2026 roku po raz pierwszy energia z Bałtyku popłynęła do odbiorców. To czyste, stabilne i bezpieczne źródło energii, która będzie napędzała polską gospodarkę. To polskie firmy, które będą rozwijały się razem z naszym projektem. To energia jutra, która zaczęła się dziś” - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Baltic Power to pierwsza i najbardziej zaawansowana inwestycja w morską energetykę wiatrową na polskich wodach Bałtyku. W nowej strategii Grupa Orlen zadeklarowała realizację kolejnych trzech morskich projektów, na które posiada już koncesje, podkreślono w informacji.

Budowa fundamentów Baltic Power, pierwszej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku / autor: materiały prasowe Orlen

Obajtek:” inwestycja Orlenu od początku do końca zaprojektowana przez mój Zarząd i moich ludzi”

Pewnie dlatego, że to inwestycja od początku do końca zaprojektowana przez mój Zarząd i moich ludzi, i nie przejdzie Tuskowi przez gardło nazwisko Obajtek w pozytywnym kontekście. Panie Tusk! Wstydu Pan nie masz, to już wiemy, ale widać nie masz Pan też podstawowej wiedzy o polskim offshorze – komentował 30 stycznia na platformie X były prezes spółki Daniel Obajtek głos premiera Donalda Tuska na kanwie informacji o starcie Baltica 2, projektu PGE i Orsted.

To niech Pan słucha - to ORLEN buduje najbardziej zaawansowaną inwestycję na Bałtyku, to ORLEN pod moim kierownictwem nie oglądał się na KPO i zbudował międzynarodowe finansowanie na 20 miliardów złotych, to mój Zespół zdobył wszystkie konieczne decyzje i pozwolenia, a następnie wybrał i zamówił najważniejsze komponenty farmy wiatrowej, to moi ludzie wybudowali pierwszy polski port instalacyjny, to dla inwestycji ORLENU budowany jest już GPZ w Choczewie, port serwisowy i wyprowadzenie mocy, to z tej właśnie farmy wiatrowej na Bałtyku popłynie pierwszy w Polsce offshorowy prąd. To wszystko przeprowadzili wysokiej klasy specjaliści z mojego Zespołu, których Pana ludzie w nagrodę powyrzucali z pracy. A Pan opowiada o inwestycji, której praktycznie nie ma, tylko po to, żeby błysnąć KPO - wskazywał na platformie X były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zaangażowanie polskich firm

Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie lokalnych dostawców w całym 30-letnim cyklu życia farmy wiatrowej. Kluczowe elementy, takie jak gondole turbin, kable, konstrukcje stalowe morskich stacji odbiorczych czy elementy fundamentów powstają między innymi w fabrykach w Szczecinie, Bydgoszczy, Trójmieście, Żarach i Niemodlinie. Baltic Power korzysta również z usług polskich dostawców w obszarze badań geologicznych, usług projektowych czy logistyki.

„Instalacja pierwszych fundamentów farmy wiatrowej Baltic Power to ważny moment w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Grupą Orlen przy tym pionierskim projekcie. Jako partnerzy przy budowie pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu, cieszymy się, że możemy wnieść do tego projektu nasze globalne doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. To osiągnięcie nie tylko potwierdza nasz wspólny postęp, ale także wzmacnia naszą determinację. Bezpieczeństwo pozostaje naszym najwyższym priorytetem na każdym etapie, co pozwala nam utrzymywać najwyższe standardy we wszystkich aspektach projektu. Dzisiejszy kamień milowy jest świadectwem silnego partnerstwa pomiędzy Northland a Grupą Orlen i dodatkowo umacnia nasze wspólne zaangażowanie w przyszłość energetyczną Polski” - dodała prezes i CEO Northland Power Christine Healy.

Parametry techniczne budowy

Morski plac budowy Baltic Power ma obszar ok. 130 km2. Na jego obszarze zainstalowanych będzie 78 monopali. To konstrukcje stalowe o długości do 100 m, masie do 1 700 ton i średnicy ponad 9 m. Monopale są osadzane przez pływający dźwig instalacyjny, który wbija je w dno morza na głębokości ok. 40 metrów.

Oprócz dźwigu na morskim placu budowy pracuje równocześnie kilkanaście innych statków: jednostki wspierające, holowniki, statki do transportu personelu i sprzętu, jednostki do monitoringu środowiskowego oraz jednostki dozorowe. Całość prac oraz ruchu morskiego wokół budowanej farmy przez całą dobę nadzoruje Morskie Centrum Koordynacyjne Baltic Power, podano również.

W dalszej kolejności na morskim placu budowy zainstalowane zostaną elementy przejściowe łączące fundamenty z turbinami, następnie same turbiny, morskie stacje elektroenergetyczne i kable łączące je z turbinami oraz kable eksportujące wyprodukowaną energię na ląd. Prace instalacyjne potrwają do 2026 roku, zapowiedziano.

Zakończenie budowy w 2026 roku

Wraz z planowanym zakończeniem budowy w 2026 roku, Baltic Power będzie pierwszą operującą na Bałtyku polską morską farmą wiatrową. Baltic Power będzie wytwarzać w ciągu roku ok. 4 000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, co ograniczy emisje CO2 o około 2,8 mln ton rocznie w porównaniu do produkcji ze źródeł konwencjonalnych.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

