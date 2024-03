Jak długo będą „grillować” prezesa NBP?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wtorek, że postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej ws. wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

We wtorek grupa posłów koalicji rządowej złożyła wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek podpisało 191 posłów. Zawiera on osiem zarzutów. Glapińskiemu zarzuca się m.in., że w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania dopuścił się naruszenia Konstytucji RP i ustaw.

„Dziś ten wniosek wpłynął do Sejmu. Jest wielostronicowy, to bardzo obszerny dokument. W tej chwili trafi do standardowej procedury analiz, którą będą przeprowadzały służby prawne Sejmu. Ona może zająć tydzień, może dwa, bo to bardzo duży, skomplikowany dokument. Jeśli wszystko okaże się być w porządku, skieruję ten dokument do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i ona stanie się gospodarzem tego postępowania” - poinformował marszałek Sejmu podczas wtorkowego briefingu w Łodzi.

Hołownia podkreślił, że postępowanie przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej zajmie dużo czasu. Jak bowiem wyjaśnił, ma ono bardzo rozbudowaną formę, częściowo jest prowadzone z wyłączeniem jawności i przypomina postępowanie prokuratorskie.

„Powołuje się w nim osoby do składania zeznań. Myślę, że to zajmie od kilku do kilkunastu miesięcy. W mojej ocenie cały proces w komisji raczej nie zakończy się przed wakacjami, to pewnie będzie druga połowa, być może zajmie to więcej czasu. W międzyczasie wszyscy będziemy mieli okazję dobrze się do tej decyzji przygotować. Po tym jak komisja zarekomenduje coś Sejmowi, to Sejm będzie decydował. Wtedy czeka nas kolejna batalia prawna o to, jaką większością prezes Glapiński powinien być przed Trybunałem Stanu stawiany” - zauważył marszałek.