Poseł Ardanowski zachowuje na razie immunitet

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że podjął decyzję o skreśleniu z czwartkowego bloku głosowań, głosowania nad wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu b. ministrowi rolnictwa w rządzie PiS Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu (Wolni Republikanie).

Prokuratura podejrzewa, że poseł Ardanowski, gdy był ministrem rolnictwa - w latach 2018-2020 - nie dopełnił obowiązków i przekroczył uprawnienia w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Sejm zapoznał się podczas czwartkowych obrad ze sprawozdaniem komisji regulaminowej, która zarekomendowała uchylenie immunitetu Ardanowskiemu. Po wysłuchaniu posłanki sprawozdawcy komisji regulaminowej i byłego ministra rolnictwa miało odbyć się głosowanie.

Jednak po krótkiej przerwie marszałek poinformował, że ”po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjął decyzję o skreśleniu z bloku głosowań głosowania nad sprawozdaniem komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych w sprawie wniosku Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego„.

Głosowanie przełożone na wniosek Platformy Obywatelskiej. Bali się porażki?

Hołownia podczas późniejszego briefingu był pytany, co zdecydowało o tym, że w ostatniej chwili skreślił z porządku obrad głosowanie ws. immunitetu byłego ministra rolnictwa.

Marszałek powiedział, że głosowanie „spadło”, dlatego, że taki wniosek zgłosiła Platforma Obywatelska. „Następnie spotkałem się z Konwentem Seniorów, zapytałem jakie jest jego zdanie. Decyzja jest moja, ale postanowiłem ją oprzeć o decyzję Konwentu. Przeciw (zdjęciu głosowania z obrad - PAP) była Konfederacja i PiS. +Za+ były wszystkie pozostałe kluby. W związku z powyższym, zgodnie z tą rekomendacją, podjąłem decyzję o głosowaniu tego wniosku na kolejnym posiedzeniu, w kolejnym bloku głosowań” - przekazał Hołownia.

Przyznał, że wtedy, czyli na kolejnym posiedzeniu Sejmu „będziemy mieli trochę spiętrzenie spraw immunitetowych„.

Jak dodał, pewnie będą i dwie sprawy b. szefa MS Zbigniewa Ziobro, spraw posła Marcina Romanowskiego oraz zaległa sprawa posła Ardanowskiego.

Ardanowski powiedział PAP, że otrzymał głosy wsparcia od polityków z różnych formacji.

„Wydaje się, iż większość Sejmu w czwartek, co oczywiście byłoby widoczne dopiero w głosowaniu, była przeciwna uchyleniu mu immunitetu” - zaznaczył. „Dlatego przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wnioskowali o zdjęcie tego punktu” - dodał poseł.

Zaznaczył jednak, że był zaskoczony odroczeniem głosowania, ponieważ był przekonany, że w czwartek zapadnie decyzja. „I z pokorą przyjąłbym każdą” - zapewnił poseł.

»» O zarzutach prokuratury wobec J. K. Ardanowskiego czytaj tutaj:

Koalicja 13 grudnia nęka Krzysztofa Ardanowskiego

Prokuratura: minister nie dopełnił obowiązków

Według prokuratury Ardanowski w ramach nadzoru nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie dopełnił obowiązków poprzez polecenie - w przypadku spółki Eskimos S.A. - oraz wyrażenie zgody - w przypadku spółdzielni mleczarskiej Bielmlek - na udzielenie przez KOWR gwarancji bankowych dla obu tych podmiotów.

Według prokuratury spółka i spółdzielnia nie spłaciły kredytów finansowych finalnie przyznanych w oparciu o udzielone im gwarancje bankowe. To z kolei spowodowało, że gwarancja została uruchomiona, w rezultacie doszło do spowodowania szkody w imieniu Skarbu Państwa. W przypadku firmy Eskimos szkoda ta miała wynieść 100 mln zł, a w przypadku spółdzielni Bielmlek - 20 mln zł.

Zarówno na wtorkowym posiedzeniu komisji regulaminowej, jak w czwartek na sali plenarnej Ardanowski stanowczo odpierał zarzuty prokuratury. Ocenił, że podważają zaufanie do niego jako do osoby publicznej i polityka. Określał je kilkukrotnie jako „nieprawdziwe i krzywdzące”. Zapewniał, że Skarb Państwa nie poniósł żadnych strat w wyniku jego działań. Przekonywał, że działania były legalne i został do nich zobligowany przez rząd.

