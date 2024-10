Prezes NBP: działania w Sejmie są nielegalne

Prezes NBP prof. Adam Glapiński o postępowaniu przed sejmową komisją odpowiedzialności konstytucyjnej zmierzającym do postawienia go przed Trybunałem Stanu: „To jest nielegalne. To jest gra, w której nie będziemy uczestniczyć”.

Ta komisja po dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnych podstaw działania. Jest nielegalna. Nie ma też podstaw merytorycznych, żadnych zarzutów merytorycznych. To jest taka gra, w której nie będziemy uczestniczyć. Jakiekolwiek działania tej komisji nie są dla nas istotne – powiedział prezes NBP prof. Adam Glapiński odpowiadając na pytanie dziennikarzy, czy pojawi się na posiedzeniu komisji odpowiedzialności konstytucyjnej w Sejmie.

My jako bank, jako NBP szanujemy aktualny stan prawny i działamy w ramach obowiązującego stanu prawnego prawa - podkreślił prezes NBP.

