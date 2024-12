Trzaskowski z furią atakuje prezesa NBP

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski oskarżył prezesa NBP Adama Glapińskiego o doprowadzenie do galopującej inflacji i wezwał go do do obniżenia stóp procentowych.

Na sobotniej konwencji w Gliwicach mówił o „galopującej inflacji” i wysokich cenach masła, za co - jego zdaniem - odpowiedzialny jest Glapiński.

„Koniec upolitycznienia i koniec niekompetencji w Narodowym Banku Polskim (…). Dzisiaj potrzebna jest silna gotówka, dzisiaj potrzebny jest niezależny prezes NBP i sensowna polityka” - oświadczył Trzaskowski, wzywając prezesa NBP do obniżenia stóp procentowych.

Trzaskowski obiecuje tanią energię

Trzaskowski wysunął postulat uwolnienia energetyki obywatelskiej i zapowiedział m.in. budowę rozproszonych magazynów energii. „Spółki energetyczne muszą się podzielić odpowiedzialnością za ceny energii. Nie może być tak, że cały koszt transformacji energetycznej przenoszony jest na barki obywateli i przedsiębiorców” - podkreślił.

Kandydat KO na prezydenta wskazał, że jedną z najważniejszych spraw jest dostępność taniej energii. „Zobaczcie, co się stało w tych ostatnich latach. Energia w Polsce dwa razy droższa. Co robił Morawiecki? Sprowadzał ruski węgiel, zabijał energię z wiatraków, marnował pieniądze z Unii Europejskiej” - mówił Trzaskowski.

„Musimy doprowadzimy do tego, żeby ceny energii spadły - i doprowadzimy do tego, nie tylko poprzez doraźne działania rządu, ale poprzez prowadzenie polityki, która jest zaplanowana i strategiczna” – powiedział.

Podkreślił przy tym, że transformacja energetyczna powinna zostać przeprowadzona tak, żeby korzystali z niej wszyscy obywatele. „Transformacja górnictwa to musi być proces społeczny. Polskie górnictwo przez lata zapewniało nam bezpieczeństwo, godność, pracę, poszanowanie tradycji” - wymieniał, dziękując górnikom.

PAP, sek

