Piekielna mieszanka: drony plus sztuczna inteligencja

Ukraińskie wojsko przy wykorzystaniu autonomicznych dronów kierowanych przez AI uderza w rosyjskie rafinerie, niszcząc najbardziej dochodową gałąź rosyjskiej gospodarki - komentuje CNN we wtorkowej analizie. Drony wspomagane sztuczną inteligencją pozwalają na precyzyjniejsze rażenie odległych rosyjskich celów.

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie były możliwe dzięki zaawansowanym dronom. Część ukraińskich dronów wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), dzięki czemu są w pełni autonomiczne i w trakcie lotu nie muszą komunikować się z dowództwem, przez co są bardziej niezawodne - tłumaczy CNN anonimowe źródło w ukraińskim programie rozwoju dronów.

Informator CNN wyjaśnia, jak bezzałogowce są w stanie osiągnąć wymaganą dokładność uderzenia: „tor lotu jest ustalany wspólnie z naszymi sojusznikami, co pozwala dronom uderzać precyzyjnie w określone cele„.

Ukraińskie wojsko od 24 lutego 2022 r., początku pełnowymiarowej wojny z Rosją, używało uzbrojenia, które było dostępne od ręki. Armia miała do dyspozycji głównie drony cywilne, które były przystosowywane do potrzeb wojskowych.

Z czasem Kijów zdołał zbudować swój własny arsenał dronów bojowych. Dzięki lokalnej produkcji bezzałogowców dalekiego zasięgu, strona ukraińska zaczęła prowadzić działania bojowe na terenie Rosji, atakując cele infrastruktury krytycznej.

Wypowiadający się dla CNN analitycy zwracają uwagę, że siły ukraińskie zamiast uderzać w magazyny z ropą, skoncentrowały swoje ataki na rafineriach. Ataki ograniczają zdolność Rosji do przetwarzania ropy, która jest konieczna do jej sprzedaży, ale też przetworzenia i użycia w przemyśle zbrojeniowym.

„Z tego co byliśmy w stanie zaobserwować, cele atakowane przez siły ukraińskie, potrzebują (do działania) zachodniej technologii. Przez sankcje Rosji jest bardzo trudno naprawiać zniszczoną infrastrukturę, nawet jeśli się to udaje, to jest to bardzo kosztowne” - tłumaczy badaczka z brytyjskiego ośrodka analitycznego Royal United Services Institute (RUSI) Noah Sylvia.