Prezes PiS: chcemy zamrożenia cen prądu do końca roku

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w czwartek o złożeniu w Sejmie projektu ustawy ws. zamrożenia cen energii. Jak tłumaczył, chodzi o przedłużenie do końca roku osłony dla obywateli, tak, żeby ceny energii się nie podniosły.

„Zgłosiliśmy już dziewięć (projektów ustaw) a dzisiaj chcemy powiedzieć o 10 projekcie ustawy, które mają związek z (…) poziomem życia Polaków” - poinformował Kaczyński w czwartek na konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że ”chodzi o ustawę, która przedłuża do końca roku osłonę dla obywateli, która ma służyć temu, żeby ceny energii się nie podniosły„.

Prezes PiS: Składamy ustawę zamrażającą ceny energii do końca 2024 roku. „W imię dobrego życia Polaków i demokracji”

Prezes PiS J. Kaczyński: Ustawa, dotycząca przedłużenia do końca roku osłony dla obywateli, żeby ceny energii się nie podniosły, jest dziesiątą, zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość, ustawą z kolei. Są też inne. Jest 60 tysięcy wolnych od podatku, oni to zapowiedzieli, wobec tego jesteśmy gotowi razem z nimi to uchwalić. Jest renta wdowia, jest VAT kasowy, jest składka zryczałtowana, jest także powrót do tych rozwiązań, jeżeli chodzi o składki dla mniejszych przedsiębiorstw z 2021 roku, a więc tej sytuacji, która w trakcie prowadzenia Polskiego Ładu została zmieniona. Mamy także przywrócenie zerowego VAT-u na żywność, dobrowolny ZUS, mamy też wzrost funduszu alimentacyjnego. To wszystko jesteśmy gotowi w imię dobrego życia Polaków w najbliższym czasie uchwalić razem z tymi, którzy dzisiaj są przy władz - podano po konferencji na profilu PiS na platformie X.