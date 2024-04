Były szef MON ostrzega: "To spowoduje zubożenie Polaków"

W czwartek, w Bełchatowie, szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, ostrzegł przed wprowadzeniem w Polsce euro, co doprowadziłoby do znacznego zubożenia Polaków.

Szef klubu PiS mówił m.in. o niebezpieczeństwie dla naszego kraju jakim jest możliwość przyłączenia Polski do strefy euro.

Bo o co chodzi z tym atakiem na prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego? No właśnie o to chodzi. Przedstawiciele koalicji rządowej mówią, że trzeba konstytucję zmieniać, aby wejść do strefy euro, ale wystarczy, że zmienią prezesa NBP, na takiego, który zgodzi się na wejście do tego „korytarza” poprzedzające formalne wejście do strefy euro - powiedział. Dodał, że to już oznaczałoby „związane polskiego złotego sztywnym kursem z euro”.

A to oznacza też, że nasze rezerwy NBP musielibyśmy wykorzystywać, aby bronić ten kurs, bo ona ma być stały, więc różni spekulanci będą na tym zarabiali - wskazywał.