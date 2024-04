PiS wygrywa wybory samorządowe!

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju: PiS - 33,7 proc., KO - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,5 proc., Lewica - 6,8 proc. - sondaż Ipsos. Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc.; Konfederacja - 7,5 proc. - wynika z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos.

Według Ipsos, Lewica uzyskała 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2,7 proc. głosów. Na inne, lokalne komitety wyborcze zagłosowało 3,9 proc. wyborców.

Kaczyński: dziewiąte zwycięstwo z rzędu

-

Dziewiąte nasze zwycięstwo! Wiadomość o naszej śmierci jest cokolwiek przedwczesna – powiedział Jarosław Kaczyński w czasie wieczoru wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Musimy wygrać teraz w wyborach europejskich i przygotować się do wyborów prezydenckich.

Polską muszą rządzić uczciwi ludzie, Polska nie powinna być zepchnięta na drogę jaką kieruje ją Donald Tusk - powiedział lider PiS.

Jest zwycięstwo! Wielkie ukłony dla pracy wykonanej przez tysiące przyjaciół i sympatyków PiS - napisał na platformie X wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.

10 województw dla PO, sześć dla PiS

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu województwach - podaje sondaż Ipsos.

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.

Z opublikowanego w niedzielę badania exit poll pracowni Ipsos wynika, że najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim, gdzie do urn poszło 55,7 proc., a najniższa w woj. śląskim, gdzie wyniosła 47,8 proc. Spośród dużych miast najwyższa frekwencja była w Warszawie – 57 proc.

Według badania, frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.

Zgodnie z badaniem, w województwie zachodniopomorskim frekwencja wyniosła 49,3 proc. W województwie pomorskim do urn poszło 51,5 proc. uprawnionych, w woj. warmińsko-mazurskim frekwencja wyniosła 51,1 proc., a woj. podlaskim 51,8 proc. W woj. lubuskim do urn poszło 50,6 proc. uprawnionych, w województwie wielkopolskim udział w wyborach wzięło 51,3 proc. wyborów, kujawsko-pomorskim 50,6 proc., a w woj. mazowieckim frekwencja wyniosła 55,7 proc. i była najwyższa w całym kraju. W województwie łódzkim frekwencja wyniosła 51,6 proc., w woj. świętokrzyskim 55,6 proc., a woj. lubelskim – 51,9 proc. W woj. dolnośląskim do wyborów poszło 48,3 proc. uprawnionych, w opolskim – 48,1 proc., zaś w śląskim 47,8 proc., co oznacza najniższą frekwencję w skali kraju. W woj. małopolskim frekwencja wyniosła 53,1 proc., a woj. podkarpackim 53,2 proc.

Ipsos opublikował także sondażowe dane o frekwencji w sześciu największych miastach. W Warszawie do urn poszło 57 proc. uprawnionych, w Gdańsku 52,3 proc., a w Katowicach – 46,4 proc. Frekwencja w Krakowie wyniosła 50,1 proc., w Rzeszowie 50,4 proc., a we Wrocławiu 48,2 proc.

Frekwencja w I turze wyborów samorządowych w 2018 r. wyniosła w skali całego kraju 54,9 proc. Wówczas największą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie do urn poszło 60,93 proc. uprawnionych. Najniższą frekwencje w wyborach samorządowych w 2018 r. odnotowano w województwie opolskim, gdzie wyniosła on 48,66 proc.

Sek, PAP