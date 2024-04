Szwajcarzy do Rady Europy: dość tych ingerencji!

Największa partia w Szwajcarii, radykalnie prawicowa UDC, zażądała we wtorek, aby Szwajcaria wyszła z Rady Europy, po tym jak Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu uznał ten kraj za winny złamania konwencji praw człowieka poprzez brak działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Wniosek 2000 kobiet

ETPC przyznał rację grupie około 2000 starszych Szwajcarek, które twierdziły, że rząd nie wkłada odpowiednich wysiłków w walkę ze zmianami klimatycznymi, co naraża je na śmierć podczas fali upałów.

Trybunał stwierdził, że niespełnienie przez Szwajcarię celów redukcji gazów cieplarnianych stanowiło złamanie praw człowieka.

Decyzja ETPC może stanowić dla sądów w Europie i poza jej granicami precedens wobec rosnącej liczby spraw odnoszących się do zmian klimatycznych na gruncie praw człowieka.

Prawica szwajcarska: sędziowie w Strasburgu to marionetki

Największa partia w Szwajcarii, radykalnie prawicowa UDC, zażądała we wtorek, aby Szwajcaria wyszła z Rady Europy. W oświadczeniu UDC (Demokratyczna Unia Centrum) określiła orzeczenie ETPC jako „niedopuszczalne” i „skandaliczne”.

„Sędziowie w Strasburgu nawet nie wzięli pod uwagę faktu, że Szwajcaria jest wzorowa pod względem redukcji emisji CO2. UDC zdecydowanie potępia tę ingerencję zagranicznych sędziów i wzywa do wystąpienia Szwajcarii z Rady Europy” – stwierdziło ugrupowanie.

Zdaniem UDC „dzisiejszym swoim wyrokiem sędziowie w Strasburgu zamienili się w marionetki aktywistów (klimatycznych) i definitywnie stracili swoją wiarygodność„.

„Ich bezczelna ingerencja w szwajcarską politykę jest nie do przyjęcia dla suwerennego kraju. ETPC staje się ekspansywnym Trybunałem: oznacza to, że coraz bardziej ingeruje w sprawy krajowe, które nie znajdowały się w jego kompetencjach w chwili jego tworzenia ani w chwili przystąpienia Szwajcarii w 1963 r.” – napisano w oświadczeniu.

Trybunał ostateczny

Orzeczenie strasburskiego Trybunału, od którego nie można się odwołać, może zmusić rząd Szwajcarii do intensywniejszych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym do korekty swoich celów w sferze redukcji emisji, aby były zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym.

ETPC jednocześnie oddalił we wtorek dwie podobne sprawy: byłego mera miasteczka Grande-Synthe Damiena Carene’a przeciw rządowi Francji za brak walki z klimatem i sześciu młodych Portugalczyków przeciw 32 rządom europejskim, którzy chcieli je skłonić do realizacji międzynarodowych zobowiązań w sferze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Trybunał uznał bowiem, że pozywający nie mogą by traktowani jako ofiary.

