4500 zł ulgi podatkowej do wzięcia. Jak ją zdobyć?

Najnowszy raport Goldman Sachs TFI „Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE” pokazuje, że 54 proc. Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, ale tylko 31 proc. z nich ma produkty emerytalne. Zaledwie 3 proc. badanych twierdzi, że korzysta z ulgi podatkowej związanej z inwestowaniem poprzez IKZE.

Jak Polacy budują zaplecze finansowe na jesień życia?

Jedynie nieco ponad połowa Polaków (54 proc.) myśli o przyszłej dodatkowej emeryturze – wynika z badania przeprowadzonego specjalnie dla potrzeb raportu. Respondenci, którzy myślą o dodatkowym świadczeniu chcą głównie oszczędzać (49 proc.), inwestować (32 proc.), albo korzystać z produktów emerytalnych (31 proc.). Z kolei 21 proc. respondentów uważa, że będzie pracować do końca życia, podczas gdy 25 proc. zdaje się tylko na to, co wypłaci państwowy ubezpieczyciel.

Ci, którzy jako sposób budowania dodatkowej emerytury wskazują oszczędzanie, wykorzystują konto oszczędnościowe (28 proc.), lokatę (21 proc.) i odkładanie pieniędzy „do skarpety” (18 proc.).

Wśród jednej trzeciej badanych, którzy jako swój sposób na dodatkową emeryturę wskazują inwestycje, najwięcej inwestuje w nieruchomości, w ziemię i akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (po 9 proc. wskazań). Nieco rzadziej respondenci wybierają złoto i fundusze inwestycyjne (po 7 proc.).

Korzystanie z produktów emerytalnych deklaruje 31 proc. badanych, Najczęściej wymieniają PPK (16 proc.), indywidualne ubezpieczenie emerytalne (9 proc.) oraz IKE (7 proc.). Zaledwie 6 proc. Polaków deklaruje, że korzysta z IKZE (Indywidualnego Konta Zaopatrzenia Emerytalnego).

Jaka dodatkowa emerytura?

Ponad połowa badanych zadowoliłaby się kwotą od 1 tys. zł do 3 tys. zł dodatkowej emerytury. Jednak co piąty oczekiwałby dodatkowych miesięcznych wpływów w wysokości 4 tys. zł. By otrzymać coś więcej niż emerytura z ZUS, większość ankietowanych (blisko 60 proc.) gotowa jest odkładać miesięcznie nie więcej niż 500 zł. Możliwość przeznaczania na dodatkową emeryturę ponad 1 tys. zł deklaruje jedynie 14 proc. Polaków, zaś 8 proc. twierdzi, że w ogóle nie ma takiej możliwości, a 4 proc. w ogóle nie chce tego robić.

Co Polacy wiedzą o IKZE?

Spośród tych, którzy inwestują z wykorzystaniem tego ustawowego, prywatnego konta emerytalnego aż 36 proc. nie korzysta z przysługującej im corocznej ulgi podatkowej. Badanie jednocześnie pokazuje niską świadomość dostępności ulg podatkowych – najczęściej wskazywane były ulga na dziecko i na internet, pozostałe były wskazywane zdecydowanie rzadziej.

Według badania, z ulgi podatkowej związanej z IKZE korzysta zaledwie 3 proc. Polaków. Podatku nie pomniejsza nawet co trzeci posiadacz takiego konta. Polacy każdego roku rezygnują z korzyści podatkowych rzędu nawet kilku tysięcy złotych. W zaokrągleniu to nawet 3 tys. zł rocznie dla osób pracujących na etacie, a w przypadku osób na działalności gospodarczej może to być nawet 4,5 tys. zł rocznie. Takie pieniądze, zainwestowane ponownie w IKZE, mogłyby istotnie powiększyć przyszłą emeryturę. – podsumowuje Radosław Sosna, Executive Director, Head of Sales & CX w Goldman Sachs TFI.

Więcej informacji znajduje się w raporcie pt. „Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE” dostępnym na stronie internetowej. Raport powstał na podstawie badania przygotowanego przez firmę 4P research Mix w marcu 2024 roku na zlecenie Goldman Sachs TFI. Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków odzwierciedlającej strukturę populacji wg GUS.

Oprac. Sek

