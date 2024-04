Bez tajemnic. Szef MON chce wspierać niemiecki biznes

Tusk z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem wpychają nas do programu, na którym zyska jedynie niemiecka zbrojeniówka. Odbędzie się to kosztem naszych zakładów zbrojeniowych, które silnie partycypują w programie obrony przeciwrakietowej budowanej przez rząd PiS - alarmuje poseł PiS Mariusz Błaszczak na platformie X.

Chcemy być w inicjatywie, którą zaproponowali Niemcy - zadeklarował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Kropka nad i” odnosząc się do europejskiej „żelaznej kopuły

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak apeluje do rządzących aby nie zmieniali raz obranego kierunku rozwoju.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że za czasów ich rządów Polska otrzymała propozycję dołączenia do europejskiej tarczy antyrakietowej, ale wówczas zdecydowany sprzeciw wyrazili żołnierze odpowiedzialni za budowę systemu obrony przeciwlotniczej.

Podkreśla, że „argumenty wojskowych były bardzo proste:

Po 1. europejska tarcza antyrakietowa to projekt, który znajduje się tylko na papierze.

Po 2. to projekt, który faworyzuje rozwiązania niemieckie, a nie polskie.

Po 3. po zapoznaniu się ze szczegółami tego projektu z udziału w nim zrezygnowało kilka innych państw takich jak m. in. Francja, Włochy czy Hiszpania.

Mówiąc wprost – projekt do którego chce dołączyć Tusk to żadna europejska tarcza antyrakietowa, tylko europejska tarcza finansowa dla Niemiec, gdyż to niemiecka zbrojeniówka, a nie polska będzie głównym beneficjentem tych rozwiązań.