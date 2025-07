Na dniach długo wyczekiwana umowa zbrojeniowa?

W piątek w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy ma dojść od podpisania umowy na kolejnych 180 czołgów K2 wraz z transferem technologii - wynika z informacji PAP ze źródeł zbliżonych do resortu obrony. Część czołgów w spolonizowanej wersji ma powstać już w gliwickich zakładach.

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do MON, uroczyste podpisanie umowy zaplanowane jest na piątek, 1 sierpnia. Tego dnia spodziewana jest także wizyta w Polsce nowego ministra obrony Korei Południowej Ahn Gyu-Backa, który objął stanowisko w ub. tygodniu.

180 nowych koreańskich czołgów dla Wojska Polskiego

Spodziewana już od wielu miesięcy umowa ma obejmować dostawę dla Wojska Polskiego kolejnych 180 czołgów K2, produkowanych przez południowokoreański koncern Hyundai Rotem. Umowa ma obejmować także szeroki transfer technologii, na mocy którego część zamówionych czołgów w spolonizowanej wersji K2PL – doniesienia medialne mówią o 60 maszynach – ma powstać w polskich zakładach Bumar-Łabędy SA.

Oznacza to, że polski przemysł zbrojeniowy wróci do produkcji czołgów po kilkunastu latach przerwy – ostatnie czołgi PT-91 zamówione przez Malezję powstały w Bumarze-Łabędach w 2009 roku. Od tej pory zakłady te zajmowały się jedynie utrzymaniem i modernizacją innych maszyn pozostających na wyposażeniu WP.

Wartość umowy to ok. 6,7 mld dolarów

W ostatnich tygodniach wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, mówił, że wartość umowy to ok. 6,7 mld dolarów; poza samymi czołgami i transferem technologii obejmie także kilkadziesiąt pojazdów wsparcia, w tym wozów zabezpieczenia technicznego czy inżynieryjnych. Pierwsze maszyny – jak deklarował polski MON – mają trafić do Polski w przyszłym roku.

Konsekwencja działań ministra Mariusz Błaszczaka

Poza podpisaniem umowy na piątek zaplanowane jest także spotkanie bilateralne ministrów obrony Polski i Korei Południowej. Polska od kilku lat pozostaje ważnym partnerem Korei, jeśli chodzi o kontrakty zbrojeniowe – dla wojska zakupiono m.in. czołgi K2, ale także 288 wyrzutni rakiet KL39 Chunmoo czy 672 armatohaubice K9, jak również łącznie 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50.

Pierwsza umowa na dostawę do Polski 180 wyprodukowanych w Korei czołgów K2 została podpisana w lipcu 2022 roku, za rządów w MON Mariusza Błaszczaka (PiS). Równolegle podpisano wtedy szerszą umowę ramową, przewidującą dostarczenie do polskiej armii łącznie 1000 czołgów, z których pozostałe 820 miałoby ulec głębszej polonizacji, docelowo zaś czołgi miałyby być produkowane w Polsce.

Obecnie trwają dostawy 180 czołgów z pierwszej umowy wykonawczej, są one jednak spolonizowane w niewielkim stopniu – polskie są w nich jedynie systemy łączności produkowane przez Grupę WB. Zakup tych czołgów był uzasadniany możliwością szybkich dostaw, które stały się kluczowe do wypełniania luk powstałych po tym, jak w 2022 i 2023 roku Polska przekazała kilkaset swoich czołgów z rodziny T-72 broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do tej pory do Polski dotarła już większość z tej puli zamówionych maszyn.

W myśl podpisanej w 2022 roku umowy ramowej K2 ma docelowo stać się najliczniej wykorzystywanym przez Wojsko Polskie typem czołgu. W związku z tym przez ostatnie miesiące trwały negocjacje dotyczące kolejnych umów i transferu technologii z Korei. Podpisanie kolejnej umowy wykonawczej opóźniło się już kilka razy - było spodziewane m.in. na zeszłorocznych wrześniowych targach MSPO w Kielcach.

Mikołaj Małecki (PAP), sek

