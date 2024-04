Rosja straciła kluczowy samolot! Sukces Ukrainy

Siły ukraińskie zniszczyły rosyjski bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu Tu-22M3 - poinformował w piątek dowódca sił powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk. Rosja wykorzystuje takie samoloty do ataków na Ukrainę.

We wspólnej operacji ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) i sił powietrznych zniszczono rosyjski bombowiec dalekiego zasięgu Tu-22M3, który atakował w piątek rakietami Ukrainę - poinformował HUR.

„Wrogi samolot Tu-22M3 został zestrzelony w odległości około 300 kilometrów od Ukrainy przy użyciu tych samych środków, które wcześniej trafiły rosyjski samolot kontroli radarowej dalekiego zasięgu A-50. W wyniku uszkodzeń bombowiec zdołał dolecieć w okolice Stawropola, gdzie się rozbił” - napisano w komunikacie wywiadu.

„Po raz pierwszy jednostki rakiet przeciwlotniczych sił powietrznych we współpracy z wywiadem wojskowym Ukrainy zniszczyły bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu Tu-22M3, zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 używanych przez rosyjskich terrorystów do atakowania spokojnych ukraińskich miast. Dzisiejszy atak był pierwszym przypadkiem zniszczenia dwóch takich pocisków” - napisał Ołeszczuk.

„Błyskawiczna karma w akcji - samolot Tu-22M3 Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, który w nocy wystrzeliwał pociski, rozbił się w Kraju Stawropolskim (na południowym zachodzie Rosji - PAP). Niestety, piloci przeżyli” - czytamy w komunikacie.

Otrzymaliśmy nowe dane dotyczące wypadku rosyjskiego samolotu wojskowego w obwodzie krasnogwardyjskim; jeden z pilotów nie żyje, dwóch jest w szpitalu, trwają poszukiwania czwartego - podał gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow na Telegramie

„W rejonie (powiecie) krasnogwardiejskim samolot rozbił się na polu. Według danych operacyjnych nie było żadnych uszkodzeń ani ofiar, piloci katapultowali się” - przekazał gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow na Telegramie. (https://t.me/VVV5807/2678)

PAP/ as/