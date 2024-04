Bruksela bierze się za TikToka

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko TikTokowi. Zarzuciła mu, że uruchomiony przez niego we Francji i Hiszpanii program lojalnościowy TikTok Lite może być ryzykowny dla użytkowników, w tym grozić uzależnieniem od platformy.

Program TikTok Lite, który w ubiegłym miesiącu został uruchomiony we Francji i Hiszpanii, jest nową aplikacją z funkcją skierowaną do użytkowników w wieku 18+, zwaną „programem zadaniowym i zwrotnym”. Umożliwia użytkownikom zarabianie punktów podczas wykonywania pewnych „zadań”, takich jak oglądanie filmów wideo, przesyłanie dalej treści, śledzenie twórców czy zapraszanie znajomych do korzystania z serwisu.

Bez analizy zagrożeń

Jak poinformowała Komisja Europejska, problem polega na tym, że nowy program został uruchomiony bez uprzedniej starannej oceny zagrożeń, które się z nim wiążą, w szczególności zagrożeń związanych z uzależniającymi skutkami, oraz bez przyjęcia odpowiednich środków zapobiegających tym zagrożeniem.

Według KE „jest to szczególnie niepokojące w przypadku dzieci, biorąc pod uwagę podejrzewany brak skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku w TikToku”. Jak tłumaczą unijni urzędnicy, chodzi o to, że nowe funkcje mogą stymulować uzależniające zachowania, bo żeby zdobyć dodatkowe punkty w programie, użytkownik będzie coraz intensywniej korzystał z platformy. A to może się odbić negatywnie na jego zdrowiu psychicznym.

Akt o usługach cyfrowych

Dlatego też KE postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko TikTokowi. To już druga tego typu sprawa wytoczona platformie przez KE w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Nakłada on na bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, posiadające w UE więcej niż 45 mln aktywnych użytkowników, dodatkowe zobowiązania, w tym dotyczące oceny ewentualnego ryzyka związanego z usługami, jakie świadczą, i podjęcia odpowiednich działań w celu eliminacji wszelkich potencjalnych zagrożeń.

Jak podkreśla KE, wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o jego wyniku, ale jeśli uchybienia zostaną udowodnione i okaże się, że TikTok naruszył unijne przepisy cyfrowe, KE może wezwać firmę do zawieszenia programu Tiktok Lite.

Jeśli natomiast TikTok nie będzie współpracował z Komisją także na etapie postępowania, może ona nałożyć na platformę grzywnę w wysokości nawet do 6 proc. jej całkowitych rocznych obrotów globalnych.

Nie tylko TikTok

W lutym 2024 r. Komisja wszczęła pierwsze formalne postępowanie przeciwko TikTokowi, aby ocenić, czy serwis mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem badaczy do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. Dochodzenie jest w toku.

Alibaba pod lupą Brukseli

Obecnie na mocy aktu o usługach cyfrowych toczą się także dwa inne formalne postępowania: jedno przeciwko serwisowi X (dawny Twitter) i drugie przeciwko platformie e-handlowej AliExpress.

