Morawiecki apeluje o tarcze ochronne dla Polaków

Podwyżki wprowadzane przez rządzących najbardziej dotykają zwykłych Polaków - na gaz, wodę i energię elektryczną. Cała konstrukcja tych podwyżek jest tak zrobiona, że małe firmy, piekarnie, szkoły, przedszkola itp. będą musiały zapłacić drożej. Apelujemy do rządu, żeby wziął się wreszcie do roboty, nie szukał tematów zastępczych. Żądamy tarcz, które ochronią Polaków – ostrzegał na konferencji prasowej wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki.

Zdaniem Morawieckiego już ruszyła fala podwyżek – chodzi o ceny żywności, z racji podniesienia stawek VAT na żywność .

Apelujemy do rządu, żeby wziął się wreszcie do roboty, nie szukał tematów zastępczych i przygotował tarczę z prawdziwego zdarzenia. Żądamy tarcz, które ochronią Polaków. My zwracamy uwagę na to, co jest najważniejsze dla Polaków. Domagamy się co najmniej obniżek na energię cieplną o 15 proc., obniżek na energię elektryczną co najmniej 15-20 proc. i gwarantowanej ceny, a nie gwałtownej podwyżki o kilkadziesiąt procent zaapelował – Mateusz Morawiecki.